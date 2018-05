“Cướp” vợ của bạn thân, thanh niên còn đâm chết tình địch đến sau mình

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 20:05 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Sau khi đâm chết tình địch, Nghĩa dẫn nhân tình trước đây là vợ của người bạn thân của Nghĩa trốn nhiều nơi, người phụ nữ sau đó cũng rời Nghĩa để cặp với trai mới.

Đối tượng Lê Chính Nghĩa bị bắt sau 3 năm lẩn trốn

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Lê Chính Nghĩa (SN 1995, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) sau 3 năm lẫn trốn để điều tra về hành vi giết người.

Nghĩa chính là đối tượng sát hại anh Đồng Anh Tuấn (SN 1993, ngụ ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cách đây 3 năm.

Theo công an, vào tối 24/4/2015, anh Đồng Anh Tuấn và bạn gái là Nguyễn Thị Tài Linh (quê Kiên Giang) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại rẫy của gia đình anh Tuấn (rẫy cách nhà khoảng 3km). Cả nhóm ngồi nhậu ở chòi trông cá đến khuya cùng ngày thì nghỉ, nhóm bạn ra về, Tuấn và bạn gái ngủ lại chòi.

Đến chiều hôm sau, người dân địa phương phát hiện anh Tuấn chết trên ghế, trên người có nhiều vết thương nên báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét đối tượng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh sàn lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và nổi cộm lên là Lê Chính Nhĩa (tạm trú ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Ngoài ra, Nguyễn Thị Tài Linh cũng có nhiều dấu hiệu liên quan đến cái chết của nạn nhân nên tổ chức truy tìm hai người này. Tuy nhiên, sau khi vụ án mạng xảy ra, cả Nghĩa và Linh đã rời khỏi nơi tạm trú.

Mở rộng điều tra, công an xác định trong thời gian anh Tuấn nhậu với bạn trong rẫy, Nghĩa (bạn trai cũ của Linh – PV) có đến cự cãi và to tiếng với anh Tuấn. Nghĩa yêu cầu Linh ra về nhưng Linh không đồng ý mà ở lại nhậu tiếp và ngủ với nạn nhân.

Vào cuộc xác minh các mối quan hệ của Nghĩa và Linh ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Đội Trinh sát tuyến, địa bàn Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện cả hai có mối quan hệ rất phức tạp. Đặc biệt, Linh đã có chồng và có 2 con ở huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang). Chồng Linh và Nghĩa từng là bạn bè thân thiết với nhau. Tuy nhiên, vào năm 2014, Linh bỏ chồng, con nhỏ đi theo Nghĩa đến xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.

Trong khi thông tin về Nghĩa, Linh mù mịt thì vào năm 2017, một nguồn tin cực kỳ quý báu cho biết Nghĩa và Linh xuất hiện tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang nhưng không rõ địa chỉ cụ thể.

Với huyện đảo kinh tế phát triển, có nhiều người, phương tiện đi biển, du khách ra vào đất liền bằng nhiều loại phương tiện cũng thường xuyên, liên tục nên việc xác định được địa điểm nơi Linh và Nghĩa lẩn trốn cũng gặp rất nhiều khó khăn đối với lực lượng phá án.

Kiên quyết truy tìm cho bằng được Linh và Nghĩa, lực lượng phá án đã sàng lọc, xác minh hàng trăm địa điểm ở huyện đảo Phú Quốc và phát hiện sau khi xảy ra vụ án mạng khiến anh Tuấn tử vong, Linh và Nghĩa đến Phú Quốc làm ở trại cá cơm.

Đầu năm 2017, Linh bỏ Nghĩa để cặp với một thanh niên khác tên Hưng (tên đã thay đổi). Lo sợ Nghĩa trả thù mình nên Hưng đã đưa Linh về quê ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sinh sống và cả hai có nhau được một con gái chung.

Xác định Linh là “chìa khóa” để mở vụ án, lực lượng phá án phối hợp với công an tỉnh Kiên Giang vận động thuyết phục gia đình đưa Linh ra đầu thú. Ngày 9/5/2018, Linh đến Công an huyện Kiên Lương đầu thú và khai nhận toàn bộ diễn biến sự việc đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra về nơi trốn của tình cũ là Nghĩa.

Theo địa chỉ Linh cung cấp, lực lượng phá án tìm đến trại cá cơm nơi Nghĩa và Linh làm việc trước đây thì người chủ cho biết Nghĩa không còn làm việc. Theo người chủ này thì sau khi nghỉ ở trại cá cơm, Nghĩa đã đi làm cho một tàu cá khác ở cảng An Thới (huyện Phú Quốc).

Tuy nhiên, do chủ ghe này có hai tàu cá, một ghe đang cập bờ có 15 thuyền viên, ghe còn lại đã ra khơi với 7 thuyền viên và không biết Nghĩa đi trên ghe nào. Mọi việc xác minh, truy tìm Nghĩa được lực lượng phá án triển khai rất tỉ mỉ, tránh đánh động để Nghĩa phát hiện, bỏ trốn.

Khi xác định rõ đối tượng Nghĩa đang lẩn trốn ghe trên biển với 7 thuyền viên thì một khó khăn mới lại đến với tổ điều tra khi ghe này mới rời bến 5 ngày và phải cả tháng ghe mới trở lại bờ.

Lực lượng phá án xác định bằng mọi biện pháp phải bắt giữ Nghĩa ngay trên biển để tránh đối tượng tiếp tục bỏ trốn nên đã phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang, Đồn Biên phòng Phú Quốc lên kế hoạch tiếp cận tàu cá có Nghĩa lẩn trốn. Sau 3 giờ lênh đênh trên biển và cách bờ 20 hải lý, chiều 10/5/2018, lực lượng phá án đã bắt giữ Nghĩa ngay trên tàu cá trước sự ngỡ ngàng của các thuyền viên trên tàu.

Tại cơ quan Nghĩa khai khoảng 22 giờ, ngày 24/4/2015, Nghĩa chạy xe máy chở một người bạn tên Toán đi tìm Linh. Trước đó, Linh đã bỏ chồng và hai con ở quê để đi theo Nghĩa lên Đồng Nai sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, thời gian sau cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Linh bỏ Nghĩa đi vào trong rẫy sống với anh Tuấn.

Khi vào rẫy gặp Linh đang nhậu cùng anh Tuấn và nhóm bạn, Nghĩa yêu cầu Linh ra về nhưng không được nên sau đó xảy ra cự cãi với anh Tuấn.

Nghĩa chở bạn ra về trong hậm hực. Riêng anh Tuấn sau khi kết thúc cuộc nhậu, nhóm bạn khuyên anh Tuấn nên về nhà ngủ vì sợ Nghĩa tìm đến trả thù nhưng anh Tuấn không đồng ý mà ở lại rẫy ngủ với bạn gái.

Về phần mình, sau khi về nhà uống rượu xong, Nghĩa xách dao tìm đến rẫy để “xử” tình địch. Khi đến nơi, thấy anh Tuấn và Linh đang ngủ chung trong chòi nên Nghĩa đã ra tay sát hại nạn nhân.

Đối tượng sau đó chở Linh rời khỏi hiện trường, trốn nhiều nơi cho đến khi bị bắt vào chiều 10/5/2018.