Cướp ngân hàng như phim, rải tiền để bỏ trốn: Dí súng vào đầu nữ nhân viên uy hiếp

Tên cướp cầm súng đi vào quầy giao dịch, dí súng vào đầu nữ nhân viên và nói: “Mày mà bấm báo động thì tao bắn chết”.

Màn cướp chuyên nghiệp như trong phim và được tính toán kỹ lưỡng nhưng 2 tên cướp vẫn để lại những sơ hở. Điều tra từ manh mối nhỏ, cảnh sát đã lần ra hung thủ.

Chi nhánh ngân hàng BIDV Ngọc Khánh nơi xảy ra vụ cướp chấn động dư luận năm 2020.

2 tến cướp táo tợn

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dư luận cả nước xôn xao trước vụ nổ súng cướp ngân hàng, lấy đi khoảng 3 tỷ đồng ở thành phố Cảng Hải Phòng. Đây không phải là vụ việc đầu tiên mà những đối tượng có vũ trang nhắm đến mục tiêu là các chi nhánh ngân hàng ở Việt Nam. Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra ở giữa lòng thành phố Hà Nội nhộn nhịp mà dù đã hơn 1 năm trôi qua, những tên cướp đã phải trả giá trước pháp luật nhưng vẫn khiến các cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội nhớ mãi về sự manh động của các đối tượng.

Sáng thứ 2 ngày 27/7/2020, các nhân viên làm việc tại phòng giao dịch BIDV Ngọc Khánh, (quận Đống Đa, Hà Nội) đến trụ sở làm việc bình thường. Khi lượng khách hàng tới nhiều hơn, có 2 vị khách bịt kín mặt bằng khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng tiến vào ngân hàng.

Một nữ nhân viên làm việc tại phòng giao dịch cho biết, thời điểm mới tiến vào, hai đối tượng hô lên “tất cả đứng im”.

Mới đầu, ai cũng nghĩ là bạn bè đùa nhau, nhưng khi một đối tượng rút súng ra và bắn “đoàng” 1 phát lên trần nhà, mọi người mới hốt hoảng nhận ra ngân hàng đang bị cướp. Lúc này, đối tượng cầm súng đi vào trong quầy giao dịch, dí súng vào đầu một nữ nhân viên và nói: “Mày mà bấm báo động thì tao bắn chết”. Quá hoảng sợ, nữ nhân viên này phải ngồi im bất động, không dám có hành động gì khác.

Phát súng thị uy bắn hỏng trần nhà đã khiến mọi người khiếp sợ.

Sau đó, đối tượng này đi vào trong các quầy giao dịch và ném các cọc tiền ra phía ngoài cho đồng bọn cho vào túi xách đã chuẩn bị sẵn.

Quá trình cướp tiền, các đối tượng còn cầm theo 1 vật giống lựu đạn và lớn tiếng đe dọa mọi người có mặt trong ngân hàng không được cử động, nếu không sẽ cho nổ ngân hàng. Sau khi cướp đi số tiền khoảng 900 triệu đồng, hai đối tượng đi bộ rời khỏi ngân hàng.

Rải tiền bỏ trốn

Một cán bộ điều tra đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa cho biết, hai đối tượng cướp có vũ trang nói trên rất manh động và liều lĩnh. Các đối tượng chọn lựa thời điểm gây án vào ngày thứ 2 đầu tuần, khi tất cả mọi người đều bận rộn đi làm. Sau khi nổ súng “thị uy”, hai đối tượng đã liên tục uy hiếp, dọa dẫm tinh thần các nạn nhân trong ngân hàng để họ không dám phản kháng.

“Sau khi cướp được tiền, các đối tượng còn tiếp tục dùng súng uy đe dọa và cướp đi một chiếc xe máy xe máy nhãn hiệu Honda dream của một người dân đang rút tiền từ máy ATM bên ngoài ngân hàng rồi rời khỏi hiện trường”, vị cán bộ này kể lại.

Thấy hai tên cướp lên xe bỏ chạy, nhân viên an ninh hô hoán “cướp, cướp” thì tên cướp chĩa súng dọa bắn.

Trong quá trình bỏ trốn, để tạo ra sự hỗn loạn đồng thời “cắt đuôi” những người dân và lực lượng công an truy đuổi, các đối tượng đã sử dụng một cọc tiền có mệnh giá 100.000 đồng để tạo nên cơn “mưa tiền” giữa phố Hà Nội.

Hai tên cướp đã tạo ra cơn “mưa tiền” trong quá trình bỏ chạy.

Qua biện pháp nghiệp vụ, bước đầu lực lượng điều tra xác định hai tên cướp đã bỏ chạy theo tuyến đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng và mất dấu tại Đại lộ Thăng Long, TP.Hà Nội.

“Từ lời khai của những người chứng kiến và hình ảnh ban đầu thu được qua hệ thống camera, chúng tôi đã bước đầu dựng được đặc điểm nhận dạng của hai đối tượng. nam nghi phạm cầm súng có đặc điểm cao khoảng 1m65 - 1m68, người dong dỏng, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi kẻ caro, quần dài sáng màu, đeo găng tay, khẩu trang vải và đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai màu trắng, đi giày tối màu, đế trắng, đeo 2 túi vai chéo, nói giọng miền Bắc.

Nghi phạm còn lại là nam giới, cao khoảng 1m72- 1m75, dáng người gầy, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi, quần dài vải tối màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai tối màu, đi giày kiểu thể thao và nói giọng miền Bắc”, vị cán bộ điều tra cho hay.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đã huy động các trinh sát thuộc Công an quận Đống Đa, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt các nghi phạm. Tuy nhiên, những manh mối thu được đều mất dấu ở Đại lộ Thăng Long.

Một lãnh đạo Công an quận Đống Đa chia sẻ, trong quá trình điều tra vụ án, số tiền đầu tiên mà cơ quan công an thu được chính là số tiền có mệnh giá 100.000 đồng mà hai tên cướp dùng để tạo ra cơn “mưa tiền” nhằm gây ra hỗn loạn khi phát hiện có người truy đuổi trên phố Trúc Khê, quận Đống Đa.

“Số tiền này gồm 52 tờ tiền có mệnh giá 100.000 đồng chính là số tiền mà hai đối tượng ném ra đường. Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ và là một trong những vật chứng quan trọng trong quá trình điều tra vụ án”, vị lãnh đạo này nói.

