Cướp ngân hàng như phim, rải tiền để bỏ trốn: Kế hoạch liều lĩnh

Sau khi mua súng, Ngọc vạch ra kế hoạch viên thứ nhất bắn công an đang làm nhiệm vụ ở ngân hàng, viên thứ 2 sẽ dùng để bắn khách hàng.

Đến tháng 7/2020, Ngọc trở thành “chúa chổm” khi nợ nần nhiều nơi, nhiều người và nợ tiền cả Mạnh. Cựu giám đốc đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Sau đó, Ngọc bàn bạc với Mạnh và nhận được sự đồng ý, hai đối tượng đã lập ra kế hoạch tỉ mỉ cho vụ cướp.

Phùng Hữu Mạnh tại trụ sở công an tại thời điểm mới bị bắt giữ.

“Cá” sa lưới

Sau khi gây ra vụ cướp và lấy đi khoảng hơn 900 triệu đồng tại phòng giao dịch BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội), hai tên cướp đã tạo ra cơn “mưa tiền” có mệnh giá 100.000 đồng giữa phố xá Hà Nội để gây ra hỗn loạn, cắt đuôi chiến sĩ cảnh sát bảo vệ ngân hàng. Đến khu vực ngã tư Láng – Trần Duy Hưng, các đối tượng đã cắt đuôi được chiến sĩ cảnh sát.

Cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa trực tiếp tham gia phá án cho biết, hai đối tượng rất tinh ranh và đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ cướp ngân hàng. Các dấu vết thu thập được chỉ dừng lại tại khu vực Đại lộ Thăng Long, tuy nhiên qua dựng đặc điểm nhận dạng của các đối tượng, các trinh sát nhận định hai đối tượng này có thể là người sinh sống gần khu vực chi nhánh BIDV Ngọc Khánh. Bởi lẽ, hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy trước khi vào ngân hàng, hai đối tượng đi bộ và tỏ ra thông thuộc các ngõ, ngách và các con đường xung quanh ngân hàng.

Tiếp tục khoanh vùng đối tượng thứ hai với đặc điểm là nam giới, cao khoảng 1m72- 1m75, dáng người gầy, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi, quần dài vải tối màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai tối màu, đi giày kiểu thể thao và nói giọng miền Bắc, các trinh sát nhận định đối tượng này có thể còn trẻ và sống gần nơi xảy ra vụ cướp.

Qua sàng lọc, rà soát hàng loạt đối tượng có biểu hiện bất minh về thời gian, Ban chuyên án đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn là Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, tạm trú tại phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa), một đối tượng không có công ăn, việc làm ổn định và có biểu hiện nghiện game online.

“Đúng 0h ngày 29/7/2020, sau hơn 1 ngày điều tra, Ban chuyên án đã ập vào bắt giữ Phùng Hữu Mạnh khi đối tượng vừa trở về địa chỉ tạm trú tại phố Trúc Khê. Quá trình bắt giữ diễn ra nhanh chóng, đối tượng không phản kháng. Con “cá” đầu tiên đã sa lưới”, vị cán bộ điều tra nói.

Hình ảnh Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc ngụy trang, mang theo vũ khí đến cướp ngân hàng.

Lời khai của kẻ cầm lựu đạn

Tại cơ quan công an, Phùng Hữu Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai ra đồng phạm và cũng là chủ mưu vụ cướp là Hoàng Ngọc (SN 1978, ở tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng – tầng 1 là chi nhánh BIDV Ngọc Khánh).

Chia sẻ về bản thân, Phùng Hữu Mạnh cho biết, gia đình có 4 anh chị em, bản thân là con út. Bố và 1 người anh của Mạnh đã mất. Mạnh từng theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tại Hà Nội, nhưng đến năm thứ ba thì bỏ dở.

Sau đó, do có vốn tiếng Anh giao tiếp nên Mạnh xin việc trong ngành du lịch, khách sạn. Mạnh nói: “Công việc của em đi suốt, thi thoảng mới về thăm mẹ. Mẹ em vẫn phải ở nhà thuê. Giờ nghĩ lại, thấy thương mẹ vô cùng”.

Nói về vụ án, Mạnh khai nhận bản thân là đối tượng không nghề nghiệp, ham mê cờ bạc, trong khi Ngọc từng làm ăn lớn và thua lỗ. Sau đó, do Ngọc nợ nần nhiều, không thể trả nên đã rủ Mạnh lập kế hoạch cướp ngân hàng. Mục tiêu mà các đối tượng lựa chọn chính là ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, có địa chỉ ở tầng 1 toà nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, nơi Ngọc đang tá túc.

Mạnh khai nhận, Ngọc đặt mua khẩu súng tự chế dạng colt xoay trên mạng xã hội. Kế hoạch sử dụng được Ngọc vạch ra là viên thứ nhất bắn công an đang làm nhiệm vụ ở ngân hàng, viên thứ 2 sẽ dùng để bắn khách hàng. Mạnh từ chối và chỉ đồng ý nếu nổ súng bắn đe doạ lên trần nhà.

Hoàng Ngọc bị bắt tại Lạch Tray, Hải Phòng vào 4h30 sáng 29/7/2020.

Đến khoảng 10h sáng 27/7/2020, khi gây ra vụ cướp, Ngọc đã nổ súng bắn lên trần nhà để đe doạ. Lúc này, cán bộ công an đã xông đến ôm Mạnh nhưng đã bị đối tượng giãy ra và yêu cầu cán bộ công an về đúng vị trí của mình.

Vụ cướp diễn ra theo đúng kế hoạch, sau đó Ngọc và Mạnh tẩu thoát về Đại lộ Thăng Long, địa phận huyện Thạch Thất.

Tại đây, Ngọc chia tiền cho Mạnh rồi lấy chiếc xe máy Nouvo gửi sẵn ở đây để tiếp tục bỏ trốn, còn Mạnh bắt xe quay trở về nhà ở phố Trúc Khê.

Tiếp tục truy xét nhanh, các trinh sát nhận định nhiều khả năng kẻ chủ mưu Hoàng Ngọc tẩu thoát về hướng TP Hải Phòng.

Qua các nguồn tin và biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Hoàng Ngọc đang lẩn trốn tại khu vực Lạch Tray, TP Hải Phòng.

Đúng 4h30 sáng 29/7/2020, lực lượng gồm Công an TP Hà Nội, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đã ập vào khống chế, bắt giữ Hoàng Ngọc. Từ đây, vụ cướp ngân hàng cũng được sáng tỏ.

