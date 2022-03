Vết trượt dài của cậu nam sinh nghiện phim đen, hiếp dâm người phụ nữ 3 con giữa cánh đồng vắng

Thứ Sáu, ngày 04/03/2022 13:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Giữa cánh đồng vắng, dục vọng nổi lên, Đại đã truy sát dã man người phụ nữ đang làm đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Gây án vì nghiện phim đen

Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng người dân xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn không thể nào quên được những kí ức hãi hùng về vụ án "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản" xảy ra vào một ngày cuối năm 2013.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 18/11/2013, Nguyễn Lâm Đại (SN 1997, trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội - học sinh lớp 11 một trường cấp 3 trên địa bàn) đạp xe tới quán Internet gần cổng trường Điện lực thuộc địa bàn xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn) chơi điện tử. Tới 11h cùng ngày, Đại đạp xe về nhà. Khi đi ngang qua khu vực cánh đồng La Rô thuộc địa phận thôn Xuân Long, xã Tân Dân, Đại dừng lại lấy thuốc lá ra hút. Giữa không gian vắng lặng, Đại phát hiện chị Nguyễn Thị Trinh (34 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, tên nạn nhân đã được thay đổi) đang trồng khoai tây một mình dưới ruộng, sát đường đi.

Do thường xuyên xem phim đen, bị ám ảnh bởi những cảnh ân ái, dục vọng nổi lên, Đại nảy sinh ý định hiếp dâm chị Trinh. Nghĩ là làm, Đại dựng xe đạp ở ven đường rồi tiến về phía bờ ruộng giả vờ hỏi chuyện vu vơ với chị Trinh. Lợi dụng lúc chị Trinh không để ý, gã nam sinh lao vào khống chế. Bị ngã ra ruộng, Đại hỏi chị Trinh "có tiền không?". Nghe câu trả lời "không" của nạn nhân, Đại quát "cởi quần ra" khiến chị Trinh hoảng sợ, bỏ chạy sang khu ruộng bên cạnh. Mặc cho chị Trinh khóc lóc, van xin, Đại liền vớ lấy chiếc cuốc đuổi theo và tấn công liên tiếp vào đầu, người, làm nạn nhân bất tỉnh. Giữ nguyên ý định lúc đầu, gã nam sinh thực hiện hành vi thú tính với người phụ nữ quê mùa và cướp chiếc điện thoại rồi trở về nhà.

Đối tượng Nguyễn Lâm Đại

Sau khi ăn trưa xong, Đại một lần nữa quay lại hiện trường vụ án. Lúc này thấy chị Trinh đã tỉnh, đang bò dưới ruộng kêu cứu. Sợ sự việc bị bại lộ, Đại tiếp tục dùng chiếc cuốc tấn công nạn nhân rồi giở trò đồi bại. Khi đó, thấy vợ đi làm đồng lâu không về, chồng và con chị Trinh ra ruộng kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Đại. Về phía chị Trinh, do được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết, nhưng thương tích cơ thể gần 20%.

Cái giá phải trả

Vụ án mà gã nam sinh trẻ tuổi thời điểm đó gây ra đã khiến nhiều người dân ở vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội ám ảnh suốt một thời gian dài. Những nỗi đau mà nạn nhân phải gánh chịu là không gì có thể đong đếm được.

Ngày 24/7/2015, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Lâm Đại ra xét xử về 3 tội danh: "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản". Phiên tòa thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Gần như xuyên suốt phiên xét xử, Đại chỉ biết cúi đầu, tỏ rõ sự ăn năn, hối hận. Người thân của bị cáo thì như ngồi bất động ở hàng ghế phía cuối phiên tòa khi phải chứng kiến Đại sắp đối diện với mức án nghiêm khắc từ pháp luật. Về phía chị Nguyễn Thị Trinh cũng có mặt tại phiên tòa với ánh mắt vẫn còn nguyên sự ám ảnh về tất cả sự việc đã xảy ra.

Đứng trước bục bị cáo, Nguyễn Lâm Đại thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo buộc từ phía đại diện Viện kiểm sát.

Sau nửa ngày xét xử và xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Đại 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/vet-truot-dai-cua-cau-nam-sinh-nghien-phim-den-hiep-dam-nguoi-phu-nu-3-co...Nguồn: https://giadinh.net.vn/vet-truot-dai-cua-cau-nam-sinh-nghien-phim-den-hiep-dam-nguoi-phu-nu-3-con-giua-canh-dong-vang-172220302134735154.htm