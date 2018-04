CSGT kể lại sự việc tên cướp kéo lê cô gái ở quận 1

Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 14:00 PM (GMT+7)

Vụ việc tên cướp kéo lê cô gái ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học (quận 1, TP.HCM), xảy ra vào ngày 19-4 đang được Công an quận 1 và Công an TP vào cuộc.

Ngày 20-4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng CSGT đã đưa nạn nhân đến công an phường trình báo và bàn giao sự việc lại cho Công an phường Cầu Ông Lãnh tiếp nhận xử lý.

Vị đại diện PC67 cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, có hai CSGT thuộc Đội CSGT Bến Thành đang điều hòa giao thông (một người đứng trên bục điều hòa, một người đứng điều khiển đèn giao thông) thì phát hiện thanh niên chạy xe máy vượt đèn đỏ và kéo lê một cô gái.

Tên cướp vượt đèn đỏ, kéo lê cô gái ở ngã tư. Ảnh cắt từ clip.

Lập tức, CSGT đã hô hoán rất lớn và chạy theo đối tượng. Tuy nhiên không kịp nên đã để đối tượng chạy thoát.

Vị CSGT này cho biết sự việc thu hút nhiều ánh nhìn nhưng bà con thấy đối tượng quá táo tợn nên không dám hỗ trợ. Đối tượng cũng rất chắc tay lái và di chuyển với tốc độ khoảng 50 km/giờ dù đang kéo theo một cô gái.

Khi di chuyển qua khỏi ngã tư một đoạn, cô gái bị tuột tay nên đã được mọi người đưa vào lề đường sơ cứu. CSGT đã đưa nạn nhân lên công an phường trình báo. Rất may, cô gái không bị thương nặng, chỉ bị xây xát nhẹ.

Trước đó, ngày 19-4, trên mạng xã hội xuất hiện clip từ camera hành trình của ô tô ghi lại hình ảnh một cô gái bị một thanh niên chạy xe máy kéo lê hàng chục mét trên đường tại một giao lộ có đèn đỏ.

Theo quan sát, sự việc xảy ra rất nhanh, chiếc xe máy băng qua đường với tốc độ cao tại giao lộ trong khi có nhiều người đang dừng.

Sau khi được đăng tải, clip nhận được sự chia sẻ chóng mặt, nhiều người bày tỏ phẫn nộ về những hình ảnh này. Họ cho rằng đây là một vụ cướp và cô gái đã cố giành lại tài sản.

Qua liên hệ, người đăng clip là anh NN cho biết sự việc xảy ra khoảng 6 giờ 30 ngày 19-4 tại giao lộ Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) và được camera hành trình trên ô tô của anh N. ghi lại.

Theo anh N., thanh niên được ghi lại là một tên cướp, sau khi giật giỏ xách của cô gái đã phóng xe vượt đèn đỏ chạy từ hướng đường Nguyễn Thái Học về cầu Ông Lãnh. Sau khi khuất khỏi camera hành trình, tên cướp còn kéo lê cô gái khoảng 20-30 m mới buông giỏ xách cùng nạn nhân xuống và tăng ga bỏ chạy.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.