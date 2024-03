CSGT chặn bắt tên cướp xe ôm mang theo nhiều hung khí

Trước đó, vào khoảng 13h50’ cùng ngày, Đội tuần tra đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của Công an huyện Bảo Thắng về việc có đối tượng cướp tài sản tại tại xã Bản Cầm, nghi vấn bỏ trốn trên Quốc lộ 70 theo hướng Lào Cai - Yên Bái.

Đối tượng bị lực lượng CSGT khống chế bắt giữ.

Nhận được tin báo, Tổ công tác đã bố trí lực lượng chốt chặn trên Quốc lộ 70, tổ chức vây bắt. Đến 14h, tại Km 161+ 500 Quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn An Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tổ công tác đã bắt được đối tượng cùng tang vật là xe mô tô BKS 24B1-998.10.

Quá trình đấu tranh xác định, đối tượng tên là Bùi Huỳnh Phúc Nguyên (SN 2/6/2008, trú tại ấp Thanh Hoà, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Nguyên khai nhận, khoảng 13h20 ngày 22/3, Nguyên thuê ông Trương Văn Lý, SN 1973, trú tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (làm nghề lái xe ôm), đi từ phường Lào Cai, thành phố Lào Cai theo đường Quốc lộ 70 về hướng thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng).

Khi đến địa phận thôn Bản Lọt, xã Bản Cầm, Nguyên yêu cầu dừng xe, đồng thời dùng dùi cui điện tấn công, gây thương tích cho ông Lý rồi chiếm đoạt xe mô tô nhãn hiệu Wave BKS 24B1- 998.10 và điều khiển xe bỏ chạy theo đường quốc lộ 70 về hướng ngã ba Bắc Ngầm - Xuân Quang. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực xã Phong Niên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Đối tượng Bùi Huỳnh Phúc Nguyên và tang vật thu giữ.

Sau đó, tổ công tác phối hợp với Công an xã Phong Niên đưa đối tượng về trụ sở Công an xã làm việc và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ.

