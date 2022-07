Công an truy tìm nghi phạm trong vụ giết người, cướp tài sản ở Trà Vinh

Công an đang truy tìm nghi phạm Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái) không nghề nghiệp, nghiện ma túy và thường xuyên trộm vặt, hoạt động ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 16-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang truy tìm nghi phạm trong vụ giết người, cướp tài sản vào đêm 12-7 tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Theo điều tra ban đầu của công an, nghi phạm được xác định là Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái). Bước đầu xác minh cho thấy Thê nghiện ma túy, không nghề nghiệp, thường xuyên trộm cắp vặt lưu động ở nhiều địa phương như TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre.

Nghi phạm Hoàng Văn Thê. Ảnh; CACC

Công an tỉnh Trà Vinh đã gửi thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hỗ trợ truy tìm; nếu phát hiện đối tượng đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 02943.842.974 hoặc Thượng tá Võ Văn Quốc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh.

Trước đó, tối 12-7, người dân phát hiện một người đàn ông chạy xe ôm nằm bất tỉnh người đầy thương tích ở gần Công ty Điện gió Trung Nam.

Theo lời khai nạn nhân, khi nạn nhân đang chờ khách ở gần Bến xe thị xã Duyên Hải thì có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao 1m65, nói giọng Bắc, mang khẩu trang, mặc áo công nhân màu xanh lá cây dài tay, quần sọc ngắn màu đen, có đeo một khuyên tai bên trái, yêu cầu chở đến Công ty Điện gió Trung Nam.

Con dao nghi là hung khí Hoàng Văn Thê dùng gây án. Ảnh: CACC

Khi đến đoạn đường vắng gần công ty thì bị thanh niên dùng dao tấn công rồi cướp đi chiếc xe máy.

Tiếp nhận tin báo, ngay trong đêm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Duyên Hải phối hợp khẩn trương điều tra. Công an đã thu giữ con dao gần hiện trường và chiếc xe của bị hại cũng nhanh chóng được tìm thấy ở tiệm cầm đầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định Thê là nghi phạm gây án.

