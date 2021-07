Công an truy tìm chiếc ô tô BMW liên quan vụ án của bà Lâm Thị Thu Trà

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, đang tìm một chiếc xe BMW, liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền, xảy ra từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Vụ án do bị can Lâm Thị Thu Trà và đồng phạm thực hiện.

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đang truy tìm vật chứng của vụ án. Cụ thể là một chiếc ô tô nhãn hiệu BMW, màu trắng, BKS 69A-018.69 (số khung 31050D751166, số máy 11072N20B20B), giấy đăng ký xe ô tô do phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 7-7-2015 mang tên Nguyễn Ngọc Kiểu.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị công an các đơn vị, địa phương, nếu phát hiện phương tiện có đặc điểm nêu trên thì thông báo ngay tới Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (địa chỉ: KP Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc SĐT 0938.003.969 gặp đồng chí Nguyễn Văn Huy).

