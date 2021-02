Lật lại vụ án Thiện "Soi" cùng độ "khủng" của căn biệt thự dát vàng

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 09:16 AM (GMT+7)

Trước khi Thiện "Soi" bị bắt, người dân xung quanh luôn tò mò bên trong căn biệt thự dát vàng của người này có những gì.

Đại gia Thiện "Soi" tên thật là Lê Thái Thiện (55 tuổi, quê Nam Định; ngụ tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Năm 2018, Thiện "Soi" nổi tiếng bởi những thông tin về dàn siêu xe, căn biệt thự dát vàng gây ồn ào trên mạng xã hội. Để xây được căn biệt thự "khủng" như thế, hẳn đại gia này phải có nhiều tiền và cư dân mạng luôn tò mò về công việc của ông ta.

Họ thắc mắc cũng có lý, bởi Công ty TNHH Thái Thiện Phong của ông Thiện không phải là công ty hoạt động nổi trội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông Thiện cũng không phải là người có nhiều hoạt động trong việc kinh doanh, sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở một căn, cùng với lối thiết kế, sơn màu vàng, bên trong dát vàng 24K, cách căn biệt thự Thiện "Soi" khoảng 50m là một căn biệt thự khác của con trai ông ta tên là Lê Thái Phong mới 20 tuổi.

Bên trong căn biệt thự

Gần đó là căn biệt thự của con trai Thiện "Soi"

Chỉ khi 2 cha con vị đại gia này bị bắt thì chân tướng dần lộ rõ. Đó là việc giàu lên nhanh chóng của Thiện xuất phát từ việc làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền. Vị đại gia này cho vay nặng lãi với mức lãi suất "cắt cổ", khi các con nợ không thể trả tiền sẽ bị xiết nhà, xiết đất.

Một trong số nạn nhân của Thiện là ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) đã làm đơn tố cáo. Theo ông T., năm 2017, do cần tiền kinh doanh nên nhiều lần đến vay tiền của ông Thiện 8 tỉ đồng.

Theo ông T., đến tháng 6-2020, ông T. đã trả cho ông Thiện gần 28 tỉ tiền mặt, và 4 mảnh đất cấn trừ tương đương 110 tỉ đồng. Như vậy, cả tiền mặt và giá trị đất, ông T. đã trả cho Thiện gần 138 tỉ đồng. Thế nhưng, đến cuối tháng 6-2020, ông T. vẫn còn bị báo nợ hơn 18 tỉ đồng. Do vậy, đã làm đơn tố cáo.

Căn nhà được trang trí bằng những cây cảnh có giá tiền tỉ

Cầu thang được ốp vàng

Các chi tiết được ốp vàng 24k

Theo cơ quan chức năng, năm 2019, Công an phường Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã nắm được tình hình hoạt động cho vay và đưa Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vào diện quản lý nghiệp vụ của công an. Tuy nhiên thời điểm này, vẫn chưa có phản ánh, tố giác khiến việc điều tra gặp khó khăn.

Đầu năm 2020, công an nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các đơn thư không có địa chỉ nên chưa tìm ra các bị hại. Đến ngày 4-8-2020, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng làm việc với bị hại.

Đại gia Thiện "Soi" khi bị bắt giữ

Qua quá trình xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 1-12-2020, Công an thị xã Phú Mỹ đã báo cáo tờ trình trình Thị uỷ, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp. Qua đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong. Từ đó, cơ quan chức năng truy tìm thêm bị hại. Tới nay, đã có thêm nhiều bị hại tố giác hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền của cha con ông Thiện.

