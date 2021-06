Công an TP.HCM trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 19:11 PM (GMT+7)

13 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.HCM đã bị trục xuất về nước sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Ngày 14/6, Công an TP.HCM cho biết, đã tổ chức trục xuất 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Công an TP.HCM đưa, bàn giao các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Theo Công an TP.HCM, trong đầu tháng 6/2021, Công an TP đã tổ chức trục xuất 13 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ tại TP.HCM.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép với mục đích tìm việc làm tại TP.HCM hoặc chờ để được đưa sang lao động tại Campuchia.

Trước khi bị trục xuất về nước, các đối tượng này đã được kiểm tra y tế và hoàn thành thời gian cách ly tại Khu cách ly tập trung ở huyện Nhà Bè. Đây là đợt trục xuất thứ 3 từ đầu năm 2021 đến nay.

Trước khi bị trục xuất về nước, các đối tượng này đã được kiểm tra y tế và hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly tập trung

Theo Công an TP, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng, Công an TP.HCM đã chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch; nhất là tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-an-tphcm-truc-xuat-13-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-50202114619123197.htm