Cô gái 24 tuổi ở Tây Ninh bị khởi tố sau khi “chặn” liên lạc trên Facebook

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hồng Nga

Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị cho hay đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Hồng Nga (24 tuổi, trú xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4-2025, Võ Thị Hồng Nga lập tài khoản Facebook mang tên "Hân Chuyên Hàng Tàu", đăng nhiều bài quảng cáo bán các mặt hàng gia dụng trên các hội, nhóm mạng xã hội nhằm tìm kiếm khách mua.

Thấy thông tin rao bán, chị Vũ Thị Luyến (ngụ Quảng Trị) liên hệ đặt mua 100 chiếc dao gọt hoa quả đa năng. Sau quá trình trao đổi và thỏa thuận giá cả, Nga yêu cầu người mua chuyển trước 27,5 triệu đồng tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tiền, Nga cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân, chặn tài khoản Facebook và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Không nhận được hàng như cam kết, chị Luyến đã trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Võ Thị Hồng Nga đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội, đặc biệt với các yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước nhằm tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo tương tự.