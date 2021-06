Giữa vùng dịch COVID-19, không đeo khẩu trang còn tấn công học viên cảnh sát

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 11:17 AM (GMT+7)

Khi được cán bộ phòng dịch nhắc nhở, Thoả không chấp hành mà còn lăng mạ, tấn công học viên cảnh sát tham gia chống dịch COVID-19.

Nguyễn Quốc Thoả tại trụ sở công an.

Ngày 10/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thỏa (hay còn gọi là Thều, 31 tuổi, ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h15 ngày 8/6, Thỏa đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 01 của UBND thị trấn Chờ trên đường Tỉnh lộ 286, gần khu vực cổng chợ Chờ nhưng không đeo khẩu trang và quá giờ quy định.

Lúc này, Tổ công tác kiểm soát dịch COVID-19 đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu chấp hành các quy định về phòng chống dịch nhưng Thỏa không chấp hành. Thậm chí, Thoả còn lăng mạ, chống đối và tấn công anh Nguyễn Đức Hiền, học viên Học viện Cảnh sát được tăng cường cho chốt kiểm soát.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Phong đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Quốc Thỏa về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, Thỏa thừa nhận mặc dù biết huyện Yên Phong đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng Thỏa vẫn uống rượu bia, không đeo khẩu trang và đi ra ngoài không có lý do sau 20h. Đáng chú ý, Thỏa đã có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện Công an huyện Yên Phong đang hoàn thiện hồ sơ để nhanh chóng đưa Nguyễn Quốc Thỏa ra xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời tham mưu cho UBND thị trấn Chờ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thỏa về hành vi Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch.

