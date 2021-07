Công an tiết lộ thông tin bất ngờ về thiếu niên 15 tuổi sát hại thầy hiệu trưởng

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi đột nhập vào nhà thì D. bị ông T. phát hiện và bắt giữ. Lúc này, D. chống trả, đâm tử vong ông T., lấy 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

N.T.T.B.D tại cơ quan công an

Sáng 24/7, theo Cổng thông tin Công an TP.Đà Nẵng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.T.T.B.D (2006, trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về tội Giết người.

Đây là vụ án gây rúng động tại Quảng Nam trong những ngày qua, bởi hung thủ là học sinh lớp 9, trong khi nạn nhân là hiệu trưởng trường cấp 2.

Trước đó, khoảng 14h chiều 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà thầy T.V.T (1966, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu ở xã Bình Hải, liền chạy qua xem thì thấy ông T. đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà.

Thời điểm đó, một nam thanh niên mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe máy chạy ra đường Võ Chí Công đi theo hướng Hội An - Tam Kỳ. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong ngoại viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để phục vụ quá trình điều tra, phá án.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm 13 nhát dao, trong đó 1 nhát trúng ngực làm thủng phổi gây máu nhiều khiến nạn nhân tử vong.

Sau 10 ngày tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 19/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt giữ nghi phạm sát hại ông T. chính là N.T.T.B.D.

Qua làm việc, D. khai nhận đột nhập vào nhà ông T. để trộm cắp tài sản. Khi bị ông T. phát hiện và bắt giữ, D. chống trả, đâm chết nạn nhân.

Sau đó D. lấy được một điện thoại di động rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Trên đường trở về thị trấn Hà Lam sau khi gây án, do điện thoại của ông T. liên tục có cuộc gọi đến khiến đối tượng lo lắng nên đã vứt xuống bàu Hà Kiều (tại thị trấn Hà Lam) để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Để chứng minh lời khai của D., cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng chức năng lặn tìm được chiếc điện thoại của ông T. mà hung thủ đã phi tang tại bàu Hà Kiều. Nói về động cơ trộm cắp tài sản của D., Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay: “Kết quả điều tra ban đầu cho thấy D.có chơi cờ bạc, sau đó bị bố mẹ la mắng nên bỏ nhà đi."

Còn cô Trần Thị Ái Trâm - giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (chủ nhiệm lớp 9 của D.) cho hay, cô và bạn bè đều bàng hoàng khi biết tin D. chính là hung thủ sát hại thầy T..

“Suốt 4 năm học cấp 2, D. đều đạt thành tích học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Các hoạt động của lớp, trường cũng rất năng nổ chứ không có biểu hiện của một học sinh ham chơi, lêu lổng. Thông tin D. là nghi phạm giết người khiến thầy cô và bạn bè trong trường đều bàng hoàng”- cô giáo Trâm tâm sự thêm.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

