Vụ nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng: Bí ẩn chiếc điện thoại dưới hồ

Thứ Tư, ngày 21/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Cảnh sát đã mất nhiều giờ liền lặn tìm chiếc điện thoại được xem là vật chứng quan trọng trong vụ án.

Ngày 20/7, Công an Quảng Nam đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (SN 2006, thường trú tại khối 7, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình; tạm trú tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Duy chính là đối tượng thực hiện hành vi giết thầy giáo Nguyễn Đ.T (SN 1966, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình). Thầy T. là Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình.

Hiện trường vụ án.

Theo tìm hiểu của PV, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý Duy với hành vi giết người. Trong đó, một chứng cứ quan trọng là chiếc điện thoại của thầy T. mà đối tượng cướp đi.

Ngày 20/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và Công an huyện Thăng Bình lặn tìm chiếc điện thoại đặc biệt này.

Theo lời khai của đối tượng, đây là tang vật mà đối tượng chiếm đoạt sau khi giết thầy T. Cụ thể hơn, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Duy cầm lấy điện thoại của nạn nhân bỏ đi. Tuy nhiên, trên đường đi, điện thoại liên tục đổ chuông. Điều này khiến Duy vô cùng lo lắng. Cuối cùng, khi ngang qua hồ Hà Kiều, thị trấn Hà Lam, đối tượng đã phi tang điện thoại xuống cầu với mục đích tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội của mình.

Sau nhiều giờ liền lặn dưới đáy hồ, lực lượng "người nhái" đã tìm thấy tang vật quan trọng này. Đây là loại điện thoại hiệu Oppo màu đen.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh, vụ việc nam sinh sát hại hiệu trưởng ở tỉnh Quảng Nam những ngày qua đang gây xôn xao dư luận. Bởi chẳng ai dám tin kẻ gây án máu lạnh lại là một học sinh lớp 9. Ngay từ khi vụ án mạng xảy ra, luồng dư luận đặt mối nghi ngờ việc việc thầy T. bị các đối tượng hình sự, ma túy sát hại để cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, qua đấu tranh, đối tượng Duy khai nhận, vào lúc 14h ngày 9/7, nam sinh đột nhập vào nhà thầy T. để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Duy bị chủ nhà phát hiện. Trong lúc chống trả, đối tượng dùng dao đâm chết nạn nhân, sau đó bỏ trốn.

Liên quan đến sự việc, theo tìm hiểu của PV, tại nơi cư trú thị trấn Hà Lam, Duy được xác định là một người rất ngoan hiền và học rất giỏi. Thông tin Duy là hung thủ khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí là sốc.

Ông Hồ Quang Tiến, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, Duy là học sinh của trường. Sau khi sự việc xảy ra, ông có tìm hiểu, nắm thông tin và rất bất ngờ.

Theo ông Tiến, Duy học rất giỏi, hạnh kiểm thuộc diện tốt của lớp. Thậm chí cả 4 năm học vừa qua ở trường THCS Lê Quý Đôn, Duy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt.

Bản thân Duy cũng chưa bao giờ vi phạm hay có tệ nạn gì trong suốt 4 năm học.

Về phần nạn nhân T., theo người dân địa phương và đồng nghiệp, vị hiệu trưởng này được đánh giá rất có năng lực. Lâu nay, ông T., sống hòa đồng, chan hòa với mọi người.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự Duy để phục vụ điều tra.

