Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân bắt giữ Triệu Quân Sự

Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đối với những người bắt giữ Triệu Quân Sự.

Chiều nay (1-6), Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích khi bắt giữ được Triệu Quân Sự (SN 1991, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, khu vực trại giam nơi Triệu Quân Sự vượt ngục chiều 31-5 nằm giáp ranh giữa hai huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). Tại đây, bao quanh trại giam là rừng núi, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, gây khó khăn cho công tác truy tìm.

Bộ Công an đánh giá Triệu Quân Sự là phạm nhân rất manh động và nguy hiểm, phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ. Do đó, việc bắt giữ phạm nhân này trong thời gian ngắn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 1-6, người dân tại Chợ Vừng, xã Yên Dương thuộc huyện Hà Trung, thấy 1 nam thanh niên mặc áo xanh, có nhận dạng tương tự Triệu Quân Sự đang đi lang thang ở bên đường nên gọi nhau kiểm chứng, báo tin cho lực lượng chức năng. Xác minh đúng Triệu Quân Sự, Tổ công tác xã Yên Dương đã áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng và áp giải về trụ sở Công an xã.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 19h15 ngày 31-5, Triệu Quân Sự đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi Trại giam T-974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng thuộc địa phận xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, chiều 1-6, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu Quân Sự. Trước khi phạm tội, Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Ngày 22-8-2012, Sự đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên (Hà Nội) rồi giết chết chủ quán ở đây để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng rồi bị bắt 2 ngày sau đó. Ngày 15-3-2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội "cướp tài sản", "giết người và đào ngũ". Triệu Quân Sự thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5. Ngày 8-1-2015, Sự đã trốn trại sau khi cưa đứt song sắt phòng giam. Chiều tối 15-12-2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an đã bắt được Sự khi bị án này đang chơi game tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Sau đó, Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng. Năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân. Ngày 3-6-2020, khi đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Sự tiếp tục trốn trại và bị bắt sau 15 ngày bỏ trốn tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

