Vụ Hồ Duy Hải: CA Long An khẳng định chưa từng triệu tập Nguyễn Văn Nghị

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT khẳng định không mời, không triệu tập người có tên Nguyễn Văn Nghị, ngụ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) như báo chí đăng...

Đường vào ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi nơi anh Nguyễn Hữu Nghị đang cư ngụ.

Sáng 20/5, trao đổi với PV, một lần nữa Công an tỉnh Long An khẳng định: từ khi xảy ra vụ sát hại 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi cho đến khi kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT không mời, không triệu tập người có tên Nguyễn Văn Nghị (ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang) để làm việc như báo chí đã đăng trước đây.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cũng khẳng định, chỉ mời và triệu tập làm việc đối với anh Nguyễn Hữu Nghị (SN 1985, ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An) con ông Nguyễn Văn N. và bà Lê Thị O.

Theo đó, ngày làm việc đầu tiên với anh Nguyễn Hữu Nghị (sau khi vụ án xảy ra) diễn ra lúc 13h30 ngày 14/1/2008 tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an tỉnh. Lần tiếp tục ngày 5/3/2008, Cơ quan CSĐT mời, ghi lời khai của Nguyễn Hữu Nghị để làm rõ thêm một số nghi vấn xung quanh vụ án. Do đó, không có căn cứ cho rằng Nguyễn Hữu Nghị bỏ trốn khỏi địa phương và cho đến nay anh Nguyễn Hữu Nghị vẫn có ở địa phương.

Thời điểm năm 2008, khu vực Cầu Voi có rất ít quán cà phê, khoảng 5 quán nhưng ban đêm không bán hàng.

Trước việc dư luận thắc mắc đối tượng nghi vấn trong vụ án Hồ Duy Hải được nhiều tờ báo đăng tải là Nguyễn Văn Nghị (ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang) nay xuất hiện người mang tên Nguyễn Hữu Nghị (ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An)... Cơ quan CSĐT khẳng định từ khi vụ án xảy ra đến khi kết thúc hồ sơ chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp để truy tố, xét xử, Cơ quan CSĐT khẳng định chưa lần nào tiếp xúc cũng như cung cấp thông tin cho báo chí về đối tượng Nguyễn Văn Nghị. Đồng thời cũng không cung cấp địa chỉ quán cà phê khu vực Cầu Voi như báo chí nêu...

Sáng 20/5, PV đã tìm đến khu vực Cầu Voi, từ chân cầu Cầu Voi đến ngã ba Bình Ảnh theo hướng Tiền Giang đi TP.HCM và ngược lại hiện có khoảng 20 quán cà phê lớn, nhỏ. Tuy nhiên, theo chủ quán cà phê Huỳnh Liên đối diện Bưu điện Cầu Voi ở thời điểm xảy ra vụ án, khu vực này có khoảng 5 quán cà phê nhỏ, chỉ bán ban ngày.

Do khu vực này, thời điểm năm 2008 rất vắng vẻ, vừa tối là ít thấy người ra đường nên không có quán cà phê nào bán vào ban đêm. Ông Nguyễn Thành Chương, nhà khu vực Cầu Voi cũng xác nhận, thời điểm năm 2008 khu vực này không có quán cà phê bán ban đêm.

Chủ tiệm dịch vụ cầm đồ Kim Hưng xác nhận, đã cầm điện thoại di động Nokia của Hồ Duy Hải thời điểm năm 2008 với giá 1,5 triệu đồng

Để tìm hiểu về thời gian Hồ Duy Hải cầm điện thoại tại dịch vụ cầm đồ Kim Hưng, ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An), PV đã trao đổi trực tiếp với chủ tiệm Kim Hưng, bà Trinh cho biết, lâu quá rồi (12 năm) không nhớ lúc đó mấy giờ, chỉ nhớ là buổi tối.

“Tôi là người trực tiếp kiểm tra chiếc điện thoại Nokia và làm thủ tục cầm tài sản cho Hải, do thủ tục đơn giản nên làm rất nhanh, chỉ vài phút. Thời điểm đó, điện thoại di động hiệu Nokia là tốt lắm nên tôi cầm cho Hải với giá 1,5 triệu đồng. Tất cả giấy tờ liên quan đến việc cầm tài sản của Hồ Duy Hải, công an đã thu giữ hết...”, bà Trinh cho biết.

