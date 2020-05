Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Hữu Nghị, có làm thay đổi bản chất vụ án Hồ Duy Hải?

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 19:00 PM (GMT+7)

Luật sư cho rằng, cơ quan công an phải làm rõ thông tin về nhân vật mang tên Nguyễn Văn Nghị trong hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải. Đây cũng chính là lý do tại sao Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kháng nghị phải hủy án điều tra lại, xác minh thông tin về Nguyễn Văn Nghị.

Vụ án tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục làm "nóng" dư luận, khi một "điểm mờ"trong vụ án là Nguyễn Văn Nghị hoàn toàn biến mất trong hồ sơ vụ án.

Ngày 13/5, PV Dân Việt đã về xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - nơi được cho là Nguyễn Văn Nghị thường trú. Tuy nhiên, tung tích người mang tên Nguyễn Văn Nghị vẫn bặt vô âm tín.

Trong khi đó Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An lại khẳng định không có ai tên Nguyễn Văn Nghị ở thị xã Cai Lậy liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải. Chỉ có người tên Nguyễn Hữu Nghị, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An từng được xác định có tình tiết ngoại phạm.

Vậy tại sao người tên Nguyễn Văn Nghị ở (Cai Lậy, Tiền Giang) lại xuất hiện nhiều lần trong các văn bản, hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải?

Nguyễn Văn Nghị là nhân chứng quan trọng trong vụ án?

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với Dân Việt, luật sư Trần Hồng Phong, người trước đây bào chữa, nay trợ giúp pháp lý cho Hồ Duy Hải cho hay, hiện nay chưa có sở nào khẳng định hai cái tên Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Hữu Nghị là một.

Bởi ngay sau khi xảy ra vụ án, từ nguồn tin bên cơ quan điều tra, báo chí đều đăng tải đối tượng Nguyễn Văn Nghị có liên quan đến vụ án.

Thêm nữa, ngay từ đầu Nguyễn Văn Nghị được coi là nghi can số 1 của vụ án và anh này có thông tin là nhìn thấy một thanh niên đi vào Bưu điện Cầu Voi.

Bưu cục Cầu Voi ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vẫn cửa đóng, then cài, hoang hóa trong suốt gần 13 năm qua. Ảnh: Đình Việt.

"Cho nên tôi cho rằng dù Nguyễn Hữu Nghị không phải nghi can nhưng vẫn là một trong những nhân chứng quan trọng của vụ án. Trong khi đó, theo tôi tìm hiểu, toàn bộ thông tin về người này bị rút khỏi hồ sơ.

Chính vì vậy, mà vào năm 2015, thời điểm Hồ Duy Hải được hoãn thi hành án, gia đình bà Loan (mẹ Hải) và tôi đã soạn đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị gửi tới cơ quan công an.

Sau đó, phía công an có trả lời gửi cho gia đình bà Loan thông tin rằng, trong vụ án không có Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị", luật sư Phong nói.

Theo luật sư Phong, sau đó, ông và gia đình bà Loan (mẹ của Hồ Duy Hải) đã làm đơn khiếu nại ngay và nội dung nói chỉ tố giác Nguyễn Văn Nghị chứ không phải là Nguyễn Hữu Nghị. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan công an không phản hồi, trả lời gia đình bà Loan.

Luật sư Phong cũng cho biết thêm, trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện KSND tối cao cũng đề cập, ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị không được điều tra làm rõ.

Mới đây, tại phiên Giám đốc thẩm ngày 8/5/2020, toà án cũng thông tin đã có tài liệu xác minh Nguyễn Văn Nghị không có liên quan đến vụ án. Trong nhiều hồ sơ lưu trữ của vụ án, đều nhắc đến tên Nguyễn Văn Nghị trong quá trình điều tra.

"Như vậy, chính thức từ đầu vụ án đến nay đều nói đến Nguyễn Văn Nghị chứ không có thông tin nào nói đến Nguyễn Hữu Nghị" - luật sư Phong cho hay.

Luật sư Trần Hồng Phong, người trước đây bào chữa, nay trợ giúp pháp lý cho Hồ Duy Hải. Ảnh Như Ý.

Thậm chí, tại phiên toà giám đốc thẩm cũng đã đưa tên Nguyễn Văn Nghị vào hồ sơ vụ án về mặt tố tụng, đây là một bước tiến về pháp lý bởi vì từ trước đến giờ không có đưa tên Nguyễn Văn Nghị vào hồ sơ trong vụ án.

Luật sư Phong cho rằng, cơ quan công an phải làm rõ thông tin về nhân vật Nguyễn Văn Nghị. Đây cũng chính là lý do tại sao Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị phải hủy án điều tra lại, xác minh thông tin về Nguyễn Văn Nghị.

"Thậm chí theo tôi, nếu như tên Nguyễn Văn Nghị là cái tên ảo đi chăng nữa cơ quan công an cũng phải làm rõ.

Thêm nữa, kể cả cơ quan công an nói đúng thì hồ sơ làm việc với Nguyễn Văn Nghị như thế nào cũng phải công khai ra.

Đây là tình tiết mới, bởi vì quá trình xét xử trước đây không có nói gì đến chuyện này, không có nói gì đến Nguyễn Văn Nghị", luật sư Phong nói.

Cần phải làm rõ thông tin về Nguyễn Văn Nghị

Luật sư Đặng Văn Cường, (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cũng cho hay, trong vụ án trên có nhiều tình tiết gây tranh cãi trên cơ sở những thông tin đã được cơ quan tố tụng công khai.

Trong đó, thông tin về họ tên một người trước đây được coi là tình nghi số một của vụ án Hồ Duy Hải nhưng sau đó có chứng cứ ngoại phạm là Nguyễn Văn Nghị.

Trước đây có nhiều thông tin về Nguyễn Văn Nghị là người có mối quan hệ tình cảm trước đó với nạn nhân nhưng kết quả điều tra của cơ quan điều tra cho thấy đối tượng này có chứng cứ ngoại phạm nên không bị khởi tố.

Đến nay, khi các luật sư và nhà báo xác minh thông tin về đối tượng này cho thấy không có ai tên là Nguyễn Văn Nghị ở địa chỉ nêu trên thì lại có thông tin về một người có tên là Nguyễn Hữu Nghị.

"Cơ quan tố tụng tỉnh Long an cho rằng nghi phạm ban đầu là Nguyễn Hữu Nghị chứ không phải là Nguyễn Văn Nghị. Do thông tin khác nhau như vậy nên dư luận nghi ngờ là không tránh khỏi" - luật sư Cường nói.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

"Bởi vậy, vấn đề này cần phải làm rõ Nguyễn Hữu Nghị và Nguyễn Văn Nghị có phải là một người trong hồ sơ vụ án hay không, tại sao những thông tin trước đây chỉ nói về Nguyễn Văn Nghị?

Để biết chính xác nghi phạm ban đầu trong vụ án này là Nguyễn Hữu Nghị hay Nguyễn Văn Nghị cần kiểm tra lại hồ sơ của vụ án này và những thông tin có trong hồ sơ thủ tục của vụ án", luật sư Cường nói.

Ngoài ra, trường hợp có căn cứ cho thấy các thông tin trong hồ sơ trước đây nghi phạm là Nguyễn Văn Nghị nhưng thực tế người có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân là người khác thì đây là một tình tiết mới, cần làm rõ Nguyễn Hữu Nghị này có những hành vi, liên quan như thế nào đối với vụ án.

Bên cạnh đó, nếu trong hồ sơ ghi là Nguyễn Văn Nghị nhưng trong đời sống thực tế không có ai tên như vậy, còn người có tên là Nguyễn Hữu Nghị chưa được triệu tập làm rõ thì đây là hành vi vi phạm tố tụng nghiêm trọng, có thể bỏ lọt tội phạm.

"Vấn đề này cơ quan tố tụng tỉnh Long An phải trả lời trước dư luận và các cơ quan Trung ương đang giám sát vụ án này để làm rõ sự thật khách quan và sáng tỏ các tình tiết của vụ án Hồ Duy Hải" - luật sư Cường đề nghị.

