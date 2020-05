Vụ án Hồ Duy Hải: Vì sao 12 năm gọi tên “Nguyễn Văn Nghị”, bây giờ lại là “Nguyễn Hữu Nghị”?

Chủ Nhật, ngày 17/05/2020 14:16 PM (GMT+7)

Sau khi Dân Việt thông tin việc không thể tìm ra tung tích Nguyễn Văn Nghị (Cai Lậy, Tiền Giang), người từng được cho là "nghi can" trong vụ án Hồ Duy Hải thì ngay sau đó, Công an tỉnh Long An lại khẳng định: Không có Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị ở Long An (?)

Đến lúc này, dư luận mới đặt câu hỏi: Vậy trong hơn 12 năm qua, hầu hết cơ quan luật pháp và công luận chỉ gọi tên Nguyễn Văn Nghị trong hàng trăm hồ sơ, tài liệu và cả trong các đơn từ, bài báo liên quan tới vụ án, nhưng Công an tỉnh Long An không có ý kiến gì. Mãi đến bây giờ, Công an Long An mới lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của người có tên Nguyễn Văn Nghị (ở Tiền Giang) liên quan tới vụ án, thay vào đó là người có tên Nguyễn Hữu Nghị (ở Long An).

Vậy suốt 12 năm qua, Nguyễn Văn Nghị bị nêu tên và có lúc trở thành "nghi can số 1" của vụ kỳ án Hồ Duy Hải thực chất là ai?

Hồ sơ của Viện, Tòa... đều ghi rõ Nguyễn Văn Nghị

Thật vậy, sau khi có thông tin từ Công an Long An, quá bất ngờ, PV đã lục lại, tham khảo, xác minh trên hàng trăm trang tài liệu, văn bản... và cả các bài báo có liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải. Và một điều phải thừa nhận là tất cả các hồ sơ, tài liệu đó, chỉ có duy nhất cái tên Nguyễn Văn Nghị xuất hiện.

Không những vậy, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Loan (sinh 1963) – mẹ của Hồ Duy Hải – nói: "Cái tên Nguyễn Văn Nghị được nhắc tới như là nghi can số 1 trong vụ án ngay từ những ngày đầu xảy ra thảm kịch. Lúc đó, báo chí của ngành công an đã viết nhiều bài báo, nêu ra lập luận Nguyễn Văn Nghị là nghi can. Rồi sau đó, trải qua các phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; cái tên Nguyễn Văn Nghị được nhắc đi nhắc lại tại các phiên chất vấn tại phiên tòa, khi đề cập tới phần nhân chứng vụ án...".

Bốn người phụ nữ trong gia đình Hồ Duy Hải (Bà Rưỡi, Hồ Thu Thủy (em gái), bà Loan (mẹ) , bà Len - từ trái qua). (Ảnh: Đông Anh)

Tại "Biên bản ghi lời khai" của nhân chứng Cao Hoàng Tuấn Anh ngày 14/3/2008, cũng thể hiện Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân N.T.A.H.

Bà Loan cũng cho biết thêm, vào ngày 14/6/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Long An từng có "thông báo" gửi cho bà và gia đình, phủ nhận việc có nghi can tên là Nguyễn Văn Nghị. Cụ thể, văn bản này viết: "Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã triệu tập, làm việc với Nguyễn Hữu Nghị (Bạn của nạn nhân A.H, nhân viên Bưu cục Cầu Voi) và thẩm tra xác minh. Qua tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở chứng minh Nguyễn Hữu Nghị ngoại phạm, không có liên quan đến vụ án...".

Bà Loan không chấp nhận thông tin vô lý này, khi mà suốt 8 năm liền (tính đến năm 2016), chỉ duy nhất cái tên Nguyễn Văn Nghị gắn với vụ án trên các hồ sơ, tài liệu công bố cho công chúng. Bà Loan kể lại: "Lúc đó không làm chủ được cảm xúc, tôi đã vò nhàu tờ giấy thông báo, định vứt đi...".

Sau thời gian dài tiếp nhận thông tin, đơn kêu oan của mẹ tử tù Hồ Duy Hải, đồng thời, qua nhiều năm giám sát tố tụng. Theo dõi hồ sơ vụ án, ngày 22/11/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới ra Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 15/QĐ-VKSTC-V7.

Trang 19, Quyết định 05, do Hội đồng thẩm phán - Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 8/5/2020 đã nhắc lại cái tên Nguyễn Văn Nghị. Ảnh: T.L

Trang 9 của Quyết định số 15 đã ghi rất rõ: "Ngoài các dấu vân tay tại hiện trường chưa xác định được của ai, thì còn có đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Sol không được điều tra làm rõ".

Tại phiên giám đốc thẩm vào chiều ngày 7/5/2020, cái tên Nguyễn Văn Nghị tiếp tục được nhắc đến, khi Hội đồng thẩm phán (Tòa án nhân dân tối cao) chất vấn cơ quan điều tra, về dấu vân tay tại hiện trường là của ai? Tài liệu nào cho biết đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn My Sol ? Trong hồ sơ chỉ có lời khai của Nguyễn My Sol với tư cách nhân chứng, nhưng không có lời khai của Nguyễn Văn Nghị ?

Trả lời vấn đề này, điều tra viên cho biết: "Nghị và Sol có mối quan hệ với chị H., là những đối tượng tình nghi đầu tiên. Sol khai một số tình tiết có giá trị, Nghị thì không có"...

Trang 19 trong Quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vẫn nhắc tới Nguyễn Văn Nghị.

Thậm chí, tại trang 19, Quyết định số 05/2020/HS-GĐT ngày 8/5/2020 của Hội đồng thẩm phán - Tòa án nhân dân tối cao; cái tên Nguyễn Văn Nghị được nhắc tới như sau: "Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã xác minh nhiều đối tượng nghi vấn, trong đó có Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Mi Sol. Nhưng đã làm rõ những đối tượng này không liên quan đến vụ án, nên Cơ quan điều tra không đưa vào hồ sơ vụ án, mà được lưu trong hồ sơ nghiệp vụ của cơ quan công an".

Chưa hết, tại trang 21 của Quyết định số 05 nói trên, Hội đồng thẩm phán – Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục nhắc tên Nguyễn Văn Nghị: "Lời khai của các anh Phùng Phụng Hiếu, Nguyễn Mi Sol, Nguyễn Văn Nghị và lời khai của Hồ Duy Hải (04 bản cung, 23 bản tường trình, bản tự khai...)".

Hơn 12 năm, từ "Nguyễn Văn Nghị" lại thành "Nguyễn Hữu Nghị?

Thật bất ngờ, ngay sau khi Dân Việt đăng bài viết xung quanh chuyện đi tìm tung tích Nguyễn Văn Nghị ở xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – nơi được cho là địa chỉ thường trú của Nguyễn Văn Nghị suốt hơn 12 năm qua, chiều 15/5, đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An – đã trao đổi với báo chí rằng, người từng liên quan đến vụ án trên, tên thật là Nguyễn Hữu Nghị (sinh 1984) - cư ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, tỉnh Long An. Hoàn toàn không phải là "Nguyễn Văn Nghị, sinh 1979, trú huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" (?!).

Theo đại tá Tâm, Nguyễn Hữu Nghị từng bị triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai. Nhưng Nghị (Hữu) đã chứng minh được mình ngoại phạm, không liên quan vụ án nên CQĐT không đưa vào hồ sơ vụ án.

Bưu cục Cầu Voi vẫn bỏ hoang hóa, niêm phong trong suốt gần 13 năm qua. Ảnh: Đình Việt

Đại tá Tâm cũng khẳng định, hồ sơ của Nghị vẫn được lưu giữ tại CQĐT công an tỉnh Long An từ đó đến nay (chứ không phải thuộc diện lưu hồ sơ mật của Bộ Công an như dư luận từng đồn đoán). Hiện Nguyễn Hữu Nghị vẫn đang sinh sống và làm việc tại địa phương...

Thật kỳ lạ, tên tuổi, địa chỉ cư trú của cá nhân trong một vụ án phức tạp, kéo dài hơn 12 năm lại bất ngờ thay đổi nhanh như vậy?

Nếu lời khẳng định của lãnh đạo Công an tỉnh Long An là chính xác, vậy hơn 12 năm qua, không chỉ dư luận, báo chí, cơ quan luật pháp..., cho đến Viện KSND tối cao và cả Hội đồng thẩm phán – gồm 17 thành viên của Tòa án nhân dân tối cao – đã bị nhầm lẫn khi nhất nhất tin rằng chỉ có nhân chứng Nguyễn Văn Nghị trong hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải.

Và nếu đúng vậy, tại sao trong suốt 12 năm qua, hoặc ít nhất là từ năm 2016 (thời điểm Công an Long An có văn bản chính thức trả lời bà Loan khi phủ nhận không có cái tên Nguyễn Văn Nghị trong vụ án của con bà), Công an tỉnh Long An không lên tiếng hoặc yêu cầu các cơ quan tố tụng các cấp đính chính lại "sai sót" này trong các văn bản, hồ sơ, giấy tờ của vụ án?

Để rồi, cái tên Nguyễn Văn Nghị cứ thế được lặp đi lặp lại qua các cấp tòa và tới tận phiên Giám đốc thẩm, như một tình tiết quan trọng trong vụ án, một cách rất hiển nhiên.

Chiều 15/5, thông qua điện thoại, đại tá Pham Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - đã đồng ý tiếp xúc PV Dân Việt tại trụ sở Công an tỉnh Long An vào sáng ngày 16/5, nhằm làm rõ xung quanh thông tin về anh Nguyễn Hữu Nghị, người được cho là liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải chứ không phải Nguyễn Văn Nghị. Khoảng 8h30 ngày 16/5, PV Dân Việt và một đồng nghiệp có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Long An. Tuy nhiên, thông qua cán bộ trực ban, ông Phan Thanh Tâm đã từ chối không tiếp xúc với báo chí, dù PV đã điện thoại trực tiếp (ông Tâm không bắt máy).

