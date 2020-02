Lập danh sách những người livestream sai sự thật vụ Tuấn "khỉ" bắn người

Công an TP HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện đối tượng cần báo ngay cho công an, viện kiểm sát, Ủy ban Nhân dân gần nhất. Hoặc gọi đến Công an TP HCM theo số 0909.626.363. Đồng thời, Công an TP HCM kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật.