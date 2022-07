Công an Đồng Tháp truy quét loạt ổ nhóm tội phạm cho vay lãi nặng

Trong tháng 7/2022, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 vụ với 16 người về tội cho vay nặng lãi.

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu. - Ảnh: Hòa Hội

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong tháng 7/2022 công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo tấn công nhóm đối tượng cho vay nặng lãi (tín dụng đen). Qua đó, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 vụ với 16 người về tội cho vay nặng lãi, bước đầu chứng minh thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng tại huyện Tháp Mười, Tam Nông và TP Sa Đéc. Đồng thời, công an huyện Châu Thành đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng.

Thượng tá Trần Trung Quốc khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền thì vay ở các ngân hàng hoặc liên hệ với các tổ chức đoàn thể địa phương để được hỗ trợ, không vay mượn của các đối tượng bên ngoài, nhất là các tờ rơi quảng cáo vay nhanh, thủ tục đơn giản. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm, nghĩa vụ trong hợp đồng vay mượn để hạn chế tình trạng vay tiền cố tình không trả, vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Một trong những vụ điển hình là ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quốc Mạnh, sinh năm 1995 và Nông Kiều Thơ, sinh năm 2000 cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, ngày 15/7/2022, qua công tác nắm tình hình phát hiện 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Châu Thành, Công an huyện đã phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra một phòng trọ do Mạnh và Thơ thuê ở xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, phát hiện, tạm giữ trên 20 ngàn tờ rơi quảng cáo có số điện thoại của Thơ nhiều giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, điện thoại di động. Qua điều tra, bước đầu xác định có trên 200 người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp vay tiền của 2 đối tượng trên với lãi suất cao.

