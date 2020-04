Công an Đồng Nai từ khi có GĐ mới: Dân báo tin, án được phá ngay...

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 15:00 PM (GMT+7)

Với những thành tích đã đạt được trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, Công an tỉnh Đồng Nai đã khiến dân tin, nể phục và kỳ vọng.

Chuyển biến tích cực

Suốt nhiều năm qua, người dân tỉnh Đồng Nai phải sống trong cảnh chịu đựng những sai phạm xảy ra trong lực lượng công an. Một số người dân đã mất niềm tin vào lực lượng khi liên tục xảy ra các vụ sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an địa phương.

Công an Đồng Nai xử lý quán bar có khách sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 11/2019, khi đại tá Vũ Hồng Văn được điều về đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thì mọi thứ dần đổi khác. Người dân bắt đầu thấy an tâm, tin tưởng vào lực lượng công an bởi những chiến công, những vụ truy quét, triệt phá quyết liệt các băng nhóm tội phạm trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận chức, đại tá Văn đã bắt tay vào cải tổ bộ máy Công an tỉnh, thuyên chuyển các cán bộ, chiến sĩ về đúng với vị trí chuyên môn của mình. Tiến hành đưa lực lượng chính quy về xã, thị trấn đảm nhận nhiều nhiệm vụ, giúp lực lượng công an gần dân, gắn bó, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân.

Xử lý nhiều vụ án nổi bật trên địa bàn.

Hơn thế, từ cuối năm 2019 đến nay, đại tá Văn đã trực tiếp chỉ đạo truy quét, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, ma túy, độ xe, làm hàng giả, triệt phá nhiều tụ điểm vui chơi như bar, karaoke… vi phạm.

Bên cạnh đó, đại tá Văn còn chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà, khám bệnh miễn phí cho người nghèo ở vùng sâu, vùng xa… Với những đóng góp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự của các cán bộ ,chiến sĩ công an, đã khơi dậy niềm tin, giúp dân an tâm, phấn khởi hơn.

Dân đặt niềm tin, nhiều hy vọng

Ông Nguyễn Văn Nam - người dân phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa cho biết, từ khi đại tá Văn về Đồng Nai, mọi thứ đều được xử lý một cách triệt để, không kiêng nể hay e ngại. Ông Nam và người dân địa phương đã chứng kiến cách làm việc của đại tá Văn qua vụ việc băng nhóm giang hồ vây Bệnh viện Tâm Hồng Phước, khống chế giám đốc bệnh viện để đòi nợ.

Vụ việc này đã giúp người dân nể phục về sự mưu trí, tính toán đúng đường đi nước bước, xử lý nhanh gọn vụ việc của đại tá Văn.

“Tôi thấy ông Văn làm việc rất nhanh và rất bài bản, đó là điều cần có ở người lãnh đạo. Vụ "tín dụng đen" tại Tâm Hồng Phước được xem là vụ án lớn từ trước đến nay. Hôm đó, dân vừa báo tin thì khoảng 10 phút sau đã xuất hiện đầy đủ các lực lượng. Và chính ông Văn là người trực tiếp chỉ đạo, nhanh chóng có phương án khống chế bắt giữ các đối tượng, giải vây cho giám đốc bệnh viện. Một vụ việc lớn như vậy mà ông ấy đánh nhanh thắng nhanh, không dây dưa, đáng nể phục. Trên thực tế, bà con ai cũng bảo, nếu vụ này xảy ra sớm hơn khi ông Văn chưa về thì không biết sẽ loạn đến đâu”, ông Nam chia sẻ.

Bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng ma túy.

Cũng theo ông Nam, từ cuối năm 2019 đến nay, công an Đồng Nai đã triệt phá, khui ra nhiều vụ án lớn. Điều đó giúp người dân an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày, chỉ cần có việc sẽ báo công an mà không sợ sự việc bị quên lãng.

Bà Mai Thị Lan (trú xã An Hòa) tâm sự rằng, người dân khu vực bà sinh sống thời gian gần đây đỡ bất an vì Công an Đồng Nai đã “dọn dẹp” ổ ma túy, độ xe gần nhà bà. Theo bà Lan, trước đây trong khu nghĩa trang có nhóm độ xe, buôn bán hàng cấm hành tung khá bí ẩn nên mỗi ngày đều có người lạ ra vào.

Người dân sợ rằng việc xuất hiện đông người lạ sẽ khó kiểm soát tình hình an ninh trật tự nên báo tin cho công an. Sau khi mai phục, xem xét, thu thập đủ bằng chứng, công an đã bắt quả tang và dọn sạch băng nhóm tội phạm này, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (bên phải) tặng hoa cho đại tá Văn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Hưng (ngụ huyện Nhơn Trạch) cho biết, thời gian qua đội xe của Công ty Âu Châu làm bà con Nhơn Trạch mất ăn mất ngủ vì sự lộng hành, coi thường pháp luật. Các tài xế cho xe chạy ẩu, lấn làn, vượt đèn đỏ, tuýt còi ầm ĩ khiến người dân bức xúc. Đợt gần đây, nhiều người dân "đánh liều" liên hệ lên Công an tỉnh thì được xử lý ngay.

“Tôi thấy anh Văn làm rất được việc, đoàn xe Âu Châu đó xưa nay khiến dân khiếp sợ, nhưng báo mãi chẳng thấy ai dám xử lý. Nay có anh Văn, dân báo, thấy dân bức xúc anh ấy ra tay ngay, có làm vậy thì dân nể, phía Công ty Âu Châu mới sợ để làm việc lại với cánh tài xế. Nếu anh Văn không làm nghiêm thì dân chúng tôi khổ chứ ai. Anh ấy có kiểm tra mới lộ ra sai phạm, tài xế, phụ xế dương tính với ma túy, xe chở quá tải trọng, có phạt thì chúng mới sợ”, ông Hưng cho biết.

Đại tá Vũ Hồng Văn cho rằng, phương châm mới của Công an tỉnh Đồng Nai là phải hiểu dân, gần dân, nắm bắt những phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự để xử lý kịp thời. “Công an Đồng Nai sẽ thực hiện bằng được việc chống chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, lợi ích nhóm, lợi ích vùng, miền... Làm trong sạch nội bộ Công an tỉnh và trong sạch địa bàn, xây dựng xã hội an toàn về an ninh trật tự. Công an Đồng Nai tuyên chiến với các loại tội phạm trên phương châm “chặt tận ngọn, phá tận gốc”, đại tá Văn hứa hẹn.

