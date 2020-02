Hình ảnh nghi can chở bé 10 tuổi rời nhà trước khi sát hại ở Đồng Nai

Thứ Năm, ngày 13/02/2020 18:46 PM (GMT+7)

Ngày 13/2, Công an huyện Cẩm Mỹ cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt nghi can Vy Thanh Thiện (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu T.T.K (10 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), là con của chị N. cũng là bạn gái cũ của Thiện.

Qua điều tra ban đầu, công an nhận định nguyên nhân Thiện sát hại cháu K. là do mâu thuẫn tình cảm với chị N. (mẹ cháu K.). Trước đây, chị T. từng có thời gian quan hệ tình cảm thân thiết với Thiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị N. chủ động chia tay.

Hình ảnh nghi can Thiện.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định nghi can Thiện là người chở cháu K. rời khỏi căn nhà vào chiều 12/2, trước khi bé trai này bị sát hại. Hình ảnh nghi can Thiện được xác định chạy xe máy mang BKS: 60B5-604.53, đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ, mặc quần đùi ngắn đeo dép lê…

Công an đề nghị ai thấy hoặc biết nghi can Thiện ở đâu vui lòng báo cho cơ quan công an gần nhất.

Như đã thông tin, chiều 12/2, Thiện đi xe máy tới nhà chị N. ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thì thấy con trai chị N. ở nhà nên rủ đi chơi. Sau đó, Thiện chở cháu bé tới trại nuôi bò bỏ hoang ở ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ và ra tay sát hại.

Gây án xong, Thiện tẩu thoát, cháu bé 10 tuổi được người dân phát hiện nên báo công an.

