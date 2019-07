Công an Điện Biên tìm kiếm người mẹ trẻ nghi mất tích

Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 06:57 AM (GMT+7)

Đỗ Thương Huyền - người mẹ trẻ nghi mất tích đã có con nhỏ hơn 2 tuổi và đang sống với bố mẹ đẻ tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Tin nóng Sự kiện:

Chiều 18/7, một lãnh đạo Công an phường Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, vào sáng qua (17/7), đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo của ông Đỗ Quang Chiến, trú tại số nhà 56, tổ 14, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ về việc con gái ông là Đỗ Thương Huyền, sinh năm 1993 đi khỏi nhà từ chiều tối ngày 16/7 đến nay chưa thấy về.

Gia đình cho biết, khoảng 18h ngày (16/7), Đỗ Thương Huyền nói đi ra ngoài có chút việc, khi đi mặc áo sơ mi mầu hồng và quần vải mầu đen, điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave RSX mầu trắng- đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88.

Đỗ Thương Huyền bị mất liên lạc với gia đình vào chiều tối ngày 16/7.

Đến 19h cùng ngày gia đình gọi điện cho Huyền thì số điện thoại thuê bao không liên lạc được, nên sáng hôm sau đã báo công an địa phương về việc con mình nghi bị mất tích.

Bà Vũ Thị Sửu (mẹ đẻ Đỗ Thương Huyền) cho biết: Huyền hiện đã có gia đình và con nhỏ hơn 2 tuổi, cả hai vợ chồng cùng con nhỏ sống với bố mẹ đẻ của Huyền tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Chồng chị Huyền là nhân viên tại khách sạn Mường Thanh Điện Biên Phủ.

Hàng ngày chị Huyền phụ giúp bố mẹ kinh doanh tại nhà. Gia đình khẳng định, giữa bố mẹ và Huyền hay giữa Huyền và chồng không có mẫu thuẫn nào. Huyền cũng không có xích mích gì với bạn bè hay hàng xóm.

"Hiện lực lượng công an đã triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm Đỗ Thương Huyền. Hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an phường Him Lam cho biết thêm.