Cơn mưa xối xả phơi bày tội ác kinh hoàng của gã chồng giết vợ sau khi quan hệ

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Giữa đêm khuya vắng lặng như tờ, Khỏ tức tốc vác thi thể vợ trên vai, đi men theo lối mòn ra khe suối gần nhà phi tang. Những tưởng tội ác của mình sẽ được chôn vùi theo lớp đất đá, nhưng gã không thể ngờ rằng, cơn mưa rừng xối xả đã phơi bày tội ác kinh hoàng.

Quan hệ xong thì giết hại

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong tiềm thức của người dân xã Nậm Cuổi (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) vẫn không sao quên được vụ án mạng hãi hùng xảy ra vào đêm hè một ngày giữa tháng 7/2017.

Theo đó, Lò Văn Khỏ (29 tuổi, quê huyện Tân Uyên, Lai Châu) và chị Lò Thị Vấn (25 tuổi, ở bản Cuổi Tở 2, xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ, Lai Châu) nên duyên vợ chồng từ năm 2013. Bình thường Khỏ được đánh giá là người chịu khó làm ăn, nhưng cục tính. Mỗi khi uống rượu vào, Khỏ lại biến đổi thành một con người hoàn toàn khác. Cũng chỉ bởi vì rượu chè đã khiến cuộc sống vợ chồng Khỏ nhiều phen xảy ra sóng gió.

Khoảng 22h ngày 18/7, sau khi nhậu nhẹt ở nhà người quen, Khỏ trở về nhà trong tình trạng lướt khướt. Hôm đó, do cảm thấy trong người không được khỏe, chị Vấn đã tắt điện đi ngủ từ lúc chập tối. Gần nửa đêm, thấy chồng đẩy cửa đi vào rồi ngã vật xuống giường trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc mùi rượu, chị Vấn tỏ thái độ cằn nhằn. Trong tâm trạng bực dọc, chị Vấn yêu cầu Khỏ về nhà bố mẹ anh ta tại huyện Tân Yên ở.

Sẵn có rượu trong người, lại bị mắng nhiếc, Khỏ vùng dậy dùng tay bóp cổ vợ, đồng thời ép quan hệ tình dục. Không dừng lại ở đó, gã tiếp tục dùng dây thắt lưng bằng vải quấn, siết cổ nạn nhân tới khi nằm bất động. Khi hơi men tan dần, Khỏ sờ vào ngực trái chị Vấn thấy tim ngừng đập, biết vợ đã tử vong nên vô cùng lo sợ.

Trong đêm tối mịt mùng, Khỏ tức tốc vác thi thể vợ, men theo lối mòn mang xuống khe suối Nậm Cuổi cách nhà vài trăm mét với mục đích phi tang. Tại đây, sau khi quan sát địa hình, Khỏ đã nhét thi thể chị Vấn vào hốc sâu, sau đó dùng đất đá vùi lấp lại.

Thức trắng đêm để tạo dựng hiện trường giả

Sau khi từ chỗ giấu xác vợ trở về nhà, Khỏ gần như thức trắng đêm để nghĩ cách hợp thức hóa việc chị Vấn biến mất. Khỏ lập tức lấy một số dụng cụ lao động của chị Vấn, mang ra suối Nậm Cuổi vứt với mục đích tạo dựng hiện trường giả.

Cho tới khi trời sáng hẳn, Khỏ rời khỏi nhà trở về quê tại huyện Tân Uyên, lý do thăm người chị gái bị ốm. Trong lúc đang ở quê, Khỏ nhận được điện thoại hỏi về chị Vấn.

Với giọng điệu bình thản, Khỏ cho biết, trước đó thấy chị Vấn mang theo dụng cụ đi làm nương. Từ thông tin Khỏ cung cấp, người thân đã lên nương rẫy tìm kiếm chị Vấn nhưng không có tung tích. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo vụ việc, nhờ cơ quan công an vào cuộc giúp đỡ.

Trong lúc mọi thông tin về chị Vấn vẫn "bặt vô âm tín" thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

Cuối chiều 21/7, bầu trời xã Nậm Cuổi đang nắng gắt, bỗng mây đen xám xịt kéo tới. Sau những tia sét xé toạc bầu trời, cơn mưa rừng đổ xuống như trút nước. Trong lúc 4 cháu nhỏ đang đi bắt cá ở khu vực suối Nậm Cuổi thì bất ngờ phát hiện một phần thi thể người lộ ra trong hốc đá.

Cơn mưa rừng xối xả đã lật tẩy tội ác kinh hoàng của Lò Văn Khỏ. Ảnh:TL

Thông tin được người dân cấp báo tới cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh lai Châu phối hợp cùng Công an huyện Sìn Hồ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Vấn (người được gia đình trình báo mất tích trước đó vài ngày). Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án giết người. Thông tin chị Vấn bị sát hại bay khắp các bản làng của xã Nậm Cuổi khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng tới cực độ.

Xâu chuỗi hàng loạt thông tin, cơ quan điều tra nhận định chồng nạn nhân là Lò Văn Khỏ chính là nghi can số 1.

Lập tức, Khỏ bị cơ quan công an triệu tập để đấu tranh. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 14/11/2017, TAND tỉnh Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lò Văn Khỏ mức án chung thân về tội "Giết người". Về trách nhiệm dân sự, Khỏ phải bồi thường tiền mai táng phí, đền bù tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng cho hai con của Khỏ đến lúc các cháu đủ 18 tuổi là hơn 240 triệu đồng. Sau đó đại diện người bị hại là ông Lò Văn Yêu (bố đẻ chị Vấn) có đơn kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm tăng hình phạt lên tử hình đối với bị cáo và yêu cầu tăng tiền bồi thường. Ngày 29/5/2018, tại trụ sở TAND tỉnh Lai Châu, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Lò Văn Khỏ về tội "Giết người".

