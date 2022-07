Cô giáo 30 tuổi tử vong nghi do uống thuốc chuột

Người thân nghi ngờ cô giáo mầm non uống thuốc chuột, đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 5-7, lãnh đạo UBND xã Hồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết cô giáo NTX (30 tuổi, giáo viên bậc mầm non) tử vong nghi do ngộ độc thuốc chuột.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4-7, người thân phát hiện cô X bị ngộ độc nặng. Nghi ngờ cô X đã uống thuốc chuột tự tử, người thân và người dân đã đưa cô X đến BV Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu.

Do bị ngộ độc quá nặng, cô X được chuyển lên bệnh viện tuyến trên ở TP Vinh (Nghệ An) để tiếp tục cấp cứu, nhưng sau đó đã trút hơi thở cuối cùng.

Hiện lãnh đạo UBND xã Hồng Thành đã đến thăm viếng, động viên gia đình và chung tay lo lễ tang cho cô X theo phong tục địa phương.

