Cô bồ của triệu phú chết trong tư thế treo cổ, tay chân bị trói: Dòng chữ bí ẩn

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 04:00 AM (GMT+7)

Nhiều năm trôi qua, các vụ kiện liên quan tới cái chết của nạn nhân vẫn chưa đi đến hồi kết.

Khi được tìm thấy, nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ ở ban công tầng hai. Đặc biệt là cô bị trói tay sau lưng, trói chân, bịt miệng bằng áo phông và không mặc quần áo. Nguyên nhân sau đó đã được cơ quan chức năng kết luận là tự sát. Tuy nhiên, với nhiều điểm bất thường, đặc biệt là tư thế tử vong khá kỳ lạ của nạn nhân, cái chết ấy trong nhiều năm vẫn gây tranh cãi và kiện tụng kéo dài.

Dòng chữ bí ẩn trên cánh cửa phòng Rebecca Zahau.

Dòng chữ bí ẩn

Gia đình của Rebecca Zahau cho rằng có quá nhiều điểm bất thường nhưng cảnh sát lại kết luận sự việc là do tự sát. Vì vậy họ đã tìm tới cách giải quyết dân sự. Năm 2013, họ khởi kiện với cáo buộc cái chết của Rebecca là một vụ án mạng và đòi bồi thường 10 triệu USD. Đơn kiện cáo buộc Adam Shacknai đánh đập Rebecca, bịt miệng bằng áo phông, siết cổ rồi trao ở ban công để tạo hiện trường giả như tự sát.

Sau khi gia đình Rebecca từ chối thỏa thuận hòa giải trị giá 1 triệu USD, vụ kiện dân sự tiếp tục diễn ra vào tháng 2/2018. Tại tòa, gia đình Rebecca cáo buộc tối hôm ấy, Adam chất vấn Rebecca về việc cháu trai bị ngã. Khi cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, Adam tức giận nên đập vào đầu Rebecca rồi siết cổ, dàn dựng hiện trường giả.

Tại tòa, gia đình Rebecca đưa ra nhiều chứng cứ gián tiếp. Theo chuyên gia chữ viết, dòng chữ viết bằng sơn đen trên cửa phòng của Rebecca mà cảnh sát cho rằng là thư tuyệt mệnh cô để lại nhiều khả năng không phải do Rebecca mà là do Adam viết. Theo chuyên gia, chữ "A" của trong thông điệp giống chữ "A" trong chữ ký của Adam. Thông điệp này cũng được viết ở độ cao lớn hơn so với chiều cao của Rebecca.

Tuy nhiên, luật sư của Adam lại cho rằng hiện trường không có dấu vân tay hoặc ADN của thân chủ. Cuộc điều tra hình sự của cảnh sát đã loại Adam khỏi diện tình nghi từ đầu. Cái chết của Rebecca do cô tự gây ra vì cảm giác tội lỗi.

Khiếu kiện kéo dài

Rebecca Zahau và Adam Shacknai.

Sau một tháng nghe án, tháng 4/2018, bồi thẩm đoàn dân sự tuyên rằng Adam phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Rebecca và phải bồi thường 5,1 triệu USD tổn thất.

Adam, người vẫn khẳng định rằng mình vô tội và các luật sư của anh ban đầu đã đệ đơn kháng cáo kết luận của bồi thẩm đoàn dân sự, nhưng sau đó đã rút đơn vì đạt được thỏa thuận dàn xếp với công ty bảo hiểm và gia đình Zahau.

Sau phán quyết dân sự, phòng cảnh sát hạt San Dieo tổ chức rà soát lại hồ sơ sự việc với nhân lực mới không liên quan tới cuộc điều tra ban đầu để đảm bảo khách quan. Tới tháng 12/2018, cơ quan điều tra vẫn kết luận không có chứng cứ cho thấy Rebecca bị sát hại.

Tháng 2/2019, Adam tiếp tục kháng cáo bản án dân sự trên căn cứ có lỗi trong quy trình tố tụng và sai phạm của bồi thẩm viên. Nhưng trước khi diễn ra phần tranh luận cuối cùng trước thẩm phán phúc thẩm, vụ kiện chấm dứt với kết quả bản án sơ thẩm bị hủy do hai bên đã hòa giải.

Theo thỏa thuận hòa giải, công ty bảo hiểm vốn chịu trách nhiệm chi trả án phí cho Adam sẽ trả 600.000 USD, đổi lại gia đình Rebecca không thể tiếp tục khởi kiện Adam. Tuy vậy, khi trả lời báo chí, Adam tỏ thái độ không hài lòng với động thái này vì cho rằng công ty bảo hiểm tự ý hòa giải sau lưng mình.

Tuy nhiên, sự việc dường như vẫn chưa tới hồi kết khi gia đình Rebecca tiếp tục khởi kiện phòng cảnh sát hạt San Diego và yêu cầu được tiếp cận toàn bộ hồ sơ vụ án. Đơn kiện cho rằng cơ quan này trước đó mới chỉ công khai nhiều nội dung củng cố cho kết luận tự sát. Cho tới nay, vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ.

