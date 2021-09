Chém cha nuôi gãy cán dao vì bị... chuyển kênh ti vi

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 11:21 AM (GMT+7)

Sau khi bị con trai nuôi cự cãi hỗn xược, ông Hiền lấy dao ra doạ chém thì bị Tây giật dao rồi chém ông Hiền nhiều nhát, gãy cả cán dao.

Lê Văn Tây tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ điều tra ban đầu và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Quốc Tây (SN 1991, thường trú ấp Vĩnh Lập, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 10h ngày 30/8, cha nuôi của Tây là ông Lê Văn Hiền (SN 1961) đi uống rượu ở nhà hàng xóm về đến nhà. Thấy Tây đang nằm võng xem tivi, ông Hiền lấy điều khiển bấm chuyển sang kênh khác. Do không được xem kênh truyền hình mình yêu thích, Tây nổi nóng cự cãi và dùng tay đánh ông Hiền.

Bức xúc với hành vi hỗn xược của con nuôi, ông Hiền đến Công an xã Hòa Chánh trình báo sự việc. Khi Công an đến nhà thì Tây đã bỏ trốn.

Sau đó, khoảng 13h cùng ngày, Lê Quốc Tây trở về nhà gặp ông Hiền và tiếp tục cự cãi với nhau. Lúc này, ông Hiền lấy cây dao trên tủ bếp dọa chém. Thấy vậy, Tây liền nhào đến, giật dao, chém liên tiếp vào vùng cổ và đầu ông Hiền làm cán dao bị gãy.

Mặc dù nạn nhân đã la lên cầu cứu, mẹ nuôi van xin, nhưng Tây không chịu buông tha, tiếp tục lấy búa và dao Thái lan tấn công đến khi ông Hiền bất tỉnh. Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, hiện nạn nhân đã may mắn qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng đã đến hiện trường điều tra, bắt giữ Lê Văn Tây.

