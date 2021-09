Không chấp hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, thanh niên còn vác dao chém công an

Khi tổ công tác đến nhà lấy mẫu test nhanh COVID-19, Suốt không chấp hành mà còn lấy dao đuổi chém lực lượng chức năng.

Ngày 3/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Suốt (SN 1988, cư trú ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Chống người thì hành công vụ.

Nguyễn Hoàng Suốt cùng con dao gây án

Theo đó, khoảng 16h ngày 1/9, Tổ Y tế lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 xã Khánh An, huyện An Phú đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tổ 7, ấp An Hòa, xã Khánh An. Khi đến nhà Nguyễn Hoàng Suốt, tổ công tác yêu cầu Suốt ra trước nhà để lấy mẫu xét nghiệm nhưng Suốt không đồng ý.

Lúc này, Suốt yêu cầu “phải được tiêm ngừa vaccine Pfizer trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm”. Tổ y tế nhiều lần giải thích nhưng Suốt không đồng ý. Sau đó, một công an viên (Công an xã Khánh An) tiếp tục giải thích và yêu cầu lấy mẫu nhưng Suốt vẫn không chấp hành mà còn lấy dao trong nhà, cầm rượt đuổi chém công an viên.

Ngay lập tức, trung úy Phan Hùng Quốc (Công an viên Công an xã Khánh An) cùng một số cán bộ khác đã khống chế Suốt. Nhưng trung uý Quốc bị Suốt chém một dao lên tay trái khiến tay rách một đoạn dài khoảng 3,5cm. Lực lượng Công an xã Khánh An đã khống chế, đưa Suốt về trụ sở làm việc và thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú vụ việc xảy ra, để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Suốt theo quy định pháp luật.

