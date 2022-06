Câu view bằng clip khiêu dâm, cô gái 20 tuổi nhận “kết đắng”

Cơ quan công an đã xác định T.A chính là đối tượng đã lan truyền 2 clip có nội dung khiêu dâm trên mạng xã hội.

N.T.T.A tại trụ sở công an

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T.A (SN 2002, trú TP Chí Linh) để tiếp tục điều tra về hành vi Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng tháng 3/2022, T.A đã sử dụng tài khoản Zalo cá nhân để chia sẻ 2 video với tổng độ dài gần 3 phút cho 10 tài khoản Zalo khác. Nội dung các video đều có tính khiêu dâm, trái với thuần phong mĩ tục.

Tại cơ quan công an, T.A khai nhận những video trên đều được tải từ mạng internet, sau đó phát tán trên mạng xã hội để câu view, tăng tương tác.

