Khách xem web khiêu dâm đồi truỵ, chủ quán Game lĩnh phạt

Thứ Sáu, ngày 28/05/2021 12:56 PM (GMT+7)

Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử X Gaming Center.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa Thông tin TP.Lạng Sơn vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có nhiều sai phạm.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 25/5, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa Thông tin TP.Lạng Sơn kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử X Gaming Center, Trung tâm Thương mại Phú Lộc Plaza, TP.Lạng Sơn do ông H.T.A làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 8 người đang sử dụng dịch vụ Internet đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 1189/UBND-VP, ngày 11/5/2021 của UBND TP.Lạng Sơn. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử.

Qua kiểm tra lịch sử truy cập của khách hàng, lực lượng công an phát hiện có khách hàng truy cập các trang web khiêu dâm đồi trụy, vi phạm các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận lại các vi phạm tại thời điểm kiểm tra, yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng kinh doanh và tới cơ quan chức năng để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, chủ cơ sở đã thừa nhận các sai phạm trong quá trình kinh doanh trò chơi điện tử và cam kết không tái phạm. Căn cứ các quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; các quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 3 hành vi vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử nêu trên với tổng mức tiền phạt là 15 triệu đồng.

