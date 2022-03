Phát tán clip đồi truỵ của 1 nam và 2 nữ, 9X nhận “kết đắng”

Sau khi tải clip có nội dung đồi truỵ từ trên mạng internet về, S. đã phát tán, chia sẻ cho hơn 50 người.

H.V.S tại trụ sở công an.

Ngày 15/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện đối tượng lợi dụng tài khoản facebook cá nhân của người khác để tương tác nhằm truyền bá, phát tán văn hoá phẩm đồi trụy.

Theo đó, ngày 12/3, phòng PA05 đã phối hợp với Công an huyện Lạng Giang điều tra, xác định H.V.S (SN 1994, thường trú xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng nghi vấn phát tán văn hoá phẩm đồi truỵ nên đã triệu tập đối tượng đến cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, S. khai nhận đã bình luận trong bài viết của tài khoản khác, có lượng theo dõi lớn để thu hút những người hiếu kỳ liên hệ. Sau đó, S. chia sẻ cho nội dung đồi trụy qua Zalo là video quay cảnh 1 nam 2 nữ quan hệ tình dục do S. tải về từ mạng Internet. Với hình thức này, S. đã phát tán cho trên 50 người.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Lạng Giang giải quyết theo thẩm quyền.

