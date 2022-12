Cặp đôi mua bán tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Lộ diện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Trước đó, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2022. Trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi nghi bất minh khi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ninh Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Ngà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến nay có một nhóm đối tượng thường xuyên thu mua tài khoản ngân hàng của nhiều cháu học sinh trên địa bàn TP Lào Cai và các huyện thuộc tỉnh Lào Cai.

Qua công tác xác minh phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh, SN 1998, HKTT: Thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn TP Lào Cai với giá từ 200.000đ – 500.000đ, sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Sau khi bị hại tham gia nhóm đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu với số tiền người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin. Sau đó khi người chơi thắng được số tiền lớn muốn rút được tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền mới rút được. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.

Quyết tâm triệt phá chuyên án

Căn cứ vào tài liệu điều tra ngày 15/10/2022, Công an TP Lào Cai báo cáo Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đồng chí Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quyết định xác lập chuyên án nhằm đấu tranh bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai và Công an các tỉnh các địa phương khác để nhanh chóng điều tra, phá án.

Do tính chất phức tạp của chuyên án và di biến động của nhóm đối tượng, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an TP Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan. Gần 2 tháng sau khi xác lập chuyên án, ngày 6/12, tổ công tác Công an TP Lào Cai phối hợp cùng Công an TP Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai và đối tượng Nguyễn Thị Ngà, SN 2000, HKTT: Tổ 2, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Chỗ ở: Phòng 3304, số nhà 002A đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. Công an TP Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết trong quá trình hoạt động Ngà cũng là đối tượng đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

Qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng tại Campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng 81.816.000.000đ (Tám mươi mốt tỷ tám trăm mười sáu triệu đồng). Hiện Công an TP Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và các đối tượng khác liên quan.

Đồng chí Trung tá Trần Phi Long, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cho biết: “Hiện nay, việc trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác vào việc thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm cổng thanh toán cho các trò chơi trực tuyến trái phép. Đặc biệt hiện nay có phương thức lừa đảo mới của nhóm đối tượng nước ngoài câu kết với người Việt Nam lừa đảo thông qua mạng Internet huy động vốn dưới hình thức đa cấp tại các sàn tiền điện tử đầu tư tiền ảo (Bitcoin) hoặc các sàn tài chính giao dịch nhị phân như forex, wifinex, fxtranding…Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về dịch vụ mở tài khoản ngân hàng còn khá hạn chế, từ đó thành kẽ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động...”

