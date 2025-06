Cô gái mất hơn 800 triệu đồng vì bị 'điều tra' qua Zalo

Ngày 9/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ngăn chặn một vụ lừa đảo thông qua mạng xã hội.

Trước đó, chị N.A.M. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) nhận được cuộc gọi từ một người lạ yêu cầu chị kết bạn Zalo.

Gia đình nạn nhân đang làm việc với cơ quan công an

Sau khi kết bạn, chị M. được người này gọi video quay hình ảnh một người đàn ông bị còng tay đang làm việc với những người mặc sắc phục công an. Người gọi điện cho biết, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án liên quan đến ma túy. Đối tượng bị bắt khai báo đang chuẩn bị chuyển ma túy cho chị M. thì bị công an bắt giữ.

Người này yêu cầu chị M. chuyển 725 triệu đồng sẽ được bỏ qua, nếu không chị sẽ bị công an bắt giữ. Người gọi điện cam kết sau khi xác minh, nếu chị M. không liên quan đến vụ án thì sẽ được trả lại số tiền trên.

Hình ảnh các đối tượng lừa đảo tạo dựng để lừa chị M.

Do lo sợ, chị M. đã chuyển số tiền trên vào tài khoản mà người này cung cấp. Đối tượng trên còn yêu cầu chị M. chuyển thêm 300 triệu đồng vì quá trình điều tra còn có đối tượng khai chị M. tham gia vào đường dây tội phạm này. Chị M. sau đó chuyển 87 triệu đồng cho các đối tượng.

Đến ngày 4/6, các đối tượng hứa sẽ trả lại tiền cho chị M. và yêu cầu chị M. lên TPHCM để nhận lại tiền. Trên đường đi, các đối tượng báo chị M. đang gặp nguy hiểm vì có đối tượng theo dõi nên phải tắt điện thoại, tháo sim... rồi thuê một khách sạn bất kỳ để lẩn trốn. Đồng thời, các đối tượng yêu cầu chị M. phải cung cấp mật khẩu Zalo, Facebook để chúng theo dõi.

Có được các tài khoản này, các đối tượng đã gọi điện thoại cho bà V.A. (mẹ của chị M.) thông báo chị M. đã bị bắt cóc và yêu cầu phải chuyển 300 triệu đồng nếu không sẽ bán chị M. ra nước ngoài.

Bà A. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh và nhanh chóng xác định đây là một vụ lừa đảo. Cơ quan công an đã tìm và xác định được chị M. đang ở trong một khách sạn ở quận 3 (TPHCM).

Qua làm việc và được giải thích về thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo, chị M. mới biết mình bị các đối tượng lừa đảo.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.