Bắt 9 đối tượng chuyên đánh bạc và tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 11-11, Công an tỉnh Thái Bình cho hay Công an huyện Đông Hưng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội "Đánh bạc"; "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy (SN 2001, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, lực lượng công an thu giữ 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng, trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác, 112 thẻ sim của các nhà mạng, 64 vỏ thẻ sim, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Huy và 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Trọng Dương (SN 2000); Nguyễn Xuân Thuận (SN 1992); Nguyễn Trọng Thắng (SN 1992); Nguyễn Trọng Tân (SN 2001), Vũ Văn Mạnh (SN 1999), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cùng nhau thuê trọ một căn nhà tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng.

Thông qua các trang mạng xã hội, các đối tượng thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng, các đối tượng này đã bán lại các tài khoản này cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra phát hiện 3/7 chứng minh nhân dân mang tên người khác nhưng được dán ảnh Đỗ Văn Nam (SN 1987, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Nam khai nhận đã đặt mua chứng minh nhân dân trên mạng, sau đó về bóc ảnh trong chứng minh nhân dân cũ và dán ảnh của mình vào, mục đích để lập tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng mua tài khoản ngân hàng này là Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979, trú tại Quận 5, TP HCM).

Căn cứ tài liệu và kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về các tội danh "Đánh bạc", tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và tội "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong số này, Nguyễn Trọng Dương bị khởi tố về cả 3 tội danh trên; Nguyễn Xuân Thuận, Nguyễn Trọng Thắng và Nguyễn Trọng Tân bị khởi tố về tội "Đánh bạc"; Đỗ Văn Nam bị khởi tố về tội "Đánh bạc" và "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức"; Vũ Văn Mạnh, Nguyễn Trọng Huy bị khởi tố về tội "Đánh bạc" và "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; Nguyễn Hoàng Nam và 1 đối tượng khác là Phạm Như Thuận (SN 2002, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) và bị khởi tố về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Qua vụ việc này, Công an huyện Đông Hưng khuyến cáo khi phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an địa phương nơi gần nhất để có biện pháp đấu tranh, can thiệp kịp thời.

