Cảnh sát truy tìm đối tượng dùng dao tấn công người phụ nữ giữa đường

Cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người vào tối 20/8.

Chân dung đối tượng Đinh Hữu Hải được đính kèm trong thông báo truy tìm người.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy tìm nghi phạm Đinh Hữu Hải (SN 1981, trú thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) để làm rõ hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Tân Yên truy tìm nghi phạm Hải.

Theo vị này, Công an xã Phúc Hoà nhận tin báo khoảng 1h30 rạng sáng 20/8, chị N.T.L (SN 1982, trú xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên) điều khiển xe máy trở về nhà trên đường liên xã Phúc Hoà - Tân Trung. Khi về đến gần nhà, chị L. bất ngờ bị 1 người đàn ông điều khiển xe KIA Morning chặn lại khiến người phụ nữ ngã ra đường.

Sau đó, đối tượng dùng dao tấn công nhiều nhát khiến chị L. bị đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tân Yên bước đầu xác định nghi phạm gây án là Đinh Hữu Hải và ra quyết định truy tìm người để phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện Tân Yên đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng trên, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an huyện Tân Yên, SĐT 0204.3878.205 hoặc liên hệ Điều tra viên Giáp Văn Long, SĐT: 0984.926.262.

