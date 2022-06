Mâu thuẫn tình cảm, đâm gục đối thủ rồi gọi xe cấp cứu

Có mâu thuẫn chuyện tình cảm với anh P, Thìn đã dùng dao đâm gục người hàng xóm giữa đêm.

Đối trượng Trần Quang Thìn đến trụ sở công an đầu thú.

Ngày 28/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Trần Quang Thìn (SN 1976, trú TDP Trần Hưng Đạo, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 23h đêm 27/6, tại khu vực thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Quang Thìn đã dùng dao nhọn đâm vào vùng ngực anh Đ.V.P (SN 1984, cùng trú tại địa chỉ trên).

Hậu quả, anh P bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thìn đến Công an huyện Lục Ngạn để đầu thú về hành vi trên.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn cho hay, sau khi đầu thú tại trụ sở công an, bước đầu Thìn khai nhận nguyên nhân gây án do mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa Thìn và anh P.

Cụ thể, tối 27/6, anh P. hẹn Thìn đến một xóm trọ tại thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn để nói chuyện về mâu thuẫn tình cảm nói trên. Khi P. đến, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó anh P. lên xe mô tô chuẩn bị rời đi, Thìn bất ngờ rút con dao đã chuẩn bị sẵn, đâm vào vùng ngực của anh P. Anh P. bỏ chạy, Thìn đuổi theo được một đoạn thì P. gục xuống, Thìn đã gọi xe taxi đưa P. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long, huyện Lục Ngạn.

