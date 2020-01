Cảnh sát khống chế hàng chục thanh niên “choai choai” mang mã tấu “dạo phố”

Thứ Hai, ngày 06/01/2020 08:58 AM (GMT+7)

Hàng trăm thanh, thiếu niên của 2 nhóm mang theo hung khí, chuẩn bị hỗn chiến trong đêm đã bị lực lượng chức năng ngăn cản. Các đối tượng bỏ trốn đang bị truy bắt để điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường ngăn cản vụ hỗn chiến giữa hai nhóm.

Sáng 6/1, một lãnh đạo Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào đêm 5/1, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an phường Tân An và Công an TP Buôn Ma Thuột ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hàng trăm đối tượng thanh, thiếu niên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 tối 5/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có hàng trăm thanh, thiếu niên mang theo hung khí tụ tập, chuẩn bị hỗn chiến.

Ngay sau đó, hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng đã có mặt tại hiện trường.

Thấy lực lượng chức năng các đối tượng vứt hung khí bỏ chạy. Cảnh sát sau đó đã khống chế được 28 đối tượng và đưa về trụ sở để làm rõ.

Các đối tượng bị bắt chủ yếu là học sinh THPT.

Tại hiện trường vụ hỗn chiến, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí như: gậy bóng chày, dao Thái Lan, côn nhị khúc, mã tấu… cùng gần 30 chiếc xe máy độ chế do các đối tượng bỏ lại.

Qua đấu tranh ban đầu, đa số các đối tượng bị bắt giữ đang ở lứa tuổi học sinh THPT.

Cơ quan công an đang truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc để điều tra, làm rõ cũng như xử lý nghiêm theo quy định.

