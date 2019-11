Hỗn chiến ở quán karaoke, Việt kiều Mỹ bị đánh tử vong

Thứ Tư, ngày 20/11/2019 08:35 AM (GMT+7)

Ông Q. đến quán karaoke trên địa bàn huyện Hóc Môn chơi thì xảy ra xô xát và bị đánh.

Ngày 19-11, Công an huyện Hóc Môn bàn giao hồ sơ vụ hỗn chiến tại quán karaoke trên địa bàn khiến người đàn ông quốc tịch Mỹ tử vong cho công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Nạn nhân trong vụ này là ông Nguyễn Minh Q. (67 tuổi quốc tịch Mỹ).

Thông tin ban đầu, khuya 16-11, ông Q. cùng bạn đến quán karaoke trên địa bàn ấp Trung Mỹ Tây (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) để hát. Nhóm của ông này với một nhóm khác nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Hai bên sau đó dùng vỏ chai bia và các vật dụng ở quán karaoke đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, ông Q. bị tấn công vào đầu bằng vỏ chai bia nên gục tại chỗ và được đưa đi cấp cứu.

Những người liên quan sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân mặc dù được tích cực cứu chữa nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Công an huyện Hóc Môn sau đó phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra.

Người nhà của nạn nhân cho biết, ông Q. qua Mỹ sống cùng gia đình từ nhỏ và mới về Việt Nam thăm quê.

