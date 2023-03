Cái chết của người phụ nữ sống một mình (P1): Chiếc búa đinh dính máu

Cái chết bí ẩn

Một sáng cuối tháng 9/2019, người dân xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) bàng hoàng phát hiện bà Hầu Thị Xía ( 87 tuổi, trú tại địa phương) tử vong tại quán tạp hóa.

Ban đầu, người dân nghĩ bà Xía tuổi cao, lại sống một mình nên có thể đây là cái chết "tự nhiên". Tuy vậy, tại hiện trường, Công an tỉnh Cao Bằng lờ mờ nhận ra việc nạn nhân tử vong có dấu hiệu của vụ án mạng.

Thi thể bà Xía có nhiều vết thương, đặc biệt trên phần đầu xuất hiện viết lõm, bị tác động từ vật tày, cứng. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do vỡ hộp sọ…

Quán bán tạp hóa của bà Xía có dấu hiệu lộn xộn, nhiều gói bánh, kẹo rơi rải rác dưới đất. Chiếc két đựng tiền cũng bị cậy phá. Khi tìm kiếm, công an phát hiện một túi nilon đựng bánh kẹo rơi dưới đất, trên thành túi có dấu đường vân, đủ điều kiện để giám định truy nguyên.

Khi rà soát kỹ các ngóc ngách trong quán tạp hóa, công an tìm thấy một chiếc búa đinh, phần đầu có dính vết nâu nghi máu. So sánh với vết thương gây ra cái chết của bà Xía, các cán bộ kỹ thuật hình sự cho rằng chiếc búa trùng khớp với thương tích của nạn nhân. Từ đó có thể khẳng định, đây là hung khí mà nghi phạm dùng để gây án.

(Ảnh minh họa)

Không nhân chứng

Bà Xía tuổi đã cao, lại sống một mình. Quán tạp hóa của nạn nhân mỗi ngày đều có rất nhiều người dân địa phương ra vào mua hàng, chưa kể vài người đến vay tiền "nóng".

Đây là vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản điển hình, vì thế giả thuyết đầu tiên mà Công an tỉnh Cao Bằng nghĩ tới là những người hiện đang nợ tiền của nạn nhân.

Một cuộc tìm kiếm tại cửa hàng và nhà riêng bà Xía được tiến hành nhằm tìm ra manh mối về những khoản cho vay để từ đó truy xuất "vài cái tên", thế nhưng cuối cùng cơ quan điều tra chẳng thu được gì.

Hàng loạt đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự được công an gọi hỏi, dẫu vậy thông tin dường như chẳng có gì quý giá.

Thời điểm bà Xía bị sát hại đường sá vắng vẻ, người dân hầu như đã đi ngủ hết nên không có nhân chứng. Sau nhiều ngày, công an vẫn chưa thể lần ra được manh mối nào có giá trị.

Vào thời điểm trên, một tổ trinh sát nhận được thông tin, trước khi vụ án xảy ra, hai cô gái địa phương nhìn thấy một người đàn ông say rượu, vừa đi trên đường vừa chửi bới, dọa nạt người khác. Do sợ hãi nên hai nhân chứng trên đã bỏ đi, không nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông say này.

Công tác rà soát triển khai gấp rút, tất cả những mối quan hệ bạn bè, làm ăn, vay mượn của bà Xía đều được công an "để mắt".

Hai nghi phạm

Trong lúc mọi hướng điều tra đều rơi vào bế tắc thì bất ngờ một nhân chứng cung cấp thông tin vô cùng quý giá. Theo người này, vào thời điểm trước khi bà Xía được phát hiện đã chết, anh ta có thấy một người đàn ông cầm theo chiếc búa đến nhà nạn nhân.

Thông tin trên rất trùng khớp với kết quả khám nghiệm ban đầu về việc bà Xía bị sát hại bằng búa. Chỉ trong thời gian ngắn, người đàn ông này đã được công an xác định.

Khi thấy công an xuất hiện, ban đầu anh ta có chút biểu hiện lo lắng. Tuy nhiên khi làm việc, người này khai nhận đúng là mình có đem theo búa đến nhà bà Xía. Anh ta giải thích, hôm đó đang sửa nhà nên khi thiếu dụng cụ đã tiện tay cầm theo chiếc búa sang nhà bà Xía để mượn thêm đồ.

Tất cả những lời khai về di biến động của người đàn ông này sau đó được công an xác minh là đúng. Anh ta lập tức được loại nghi.

(Ảnh minh họa)

Nhiều tuần trôi qua, bằng tất cả những biện pháp nghiệp vụ nhưng dấu vết của nghi phạm gây nên cái chết tức tưởi của bà Xía vẫn "bặt vô âm tín".

Dù vậy, những cố gắng của lực lượng điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vẫn được tiến hành đều đặn. Lần này, các anh lại có một manh mối mới. Nghi phạm là một thanh niên sống gần nhà bà Xía.

Theo thông tin ban đầu, người này rất hay đến quán của nạn nhân, có lúc mua hàng, có lúc thì vay tiền. Ngay lập tức, người thanh niên đó được triệu tập lên làm việc. Khai với cơ quan điều tra, người này nhận có hay qua vay tiền bà Xía nhưng không được. Thời điểm bà Xía bị sát hại, anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Một lần nữa, các điều tra viên xác nhận, người thanh niên trên không liên quan đến vụ án.

Cái chết của bà Xía sau nhiều tuần vẫn dậm chân tại chỗ.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cai-chet-cua-nguoi-phu-nu-song-mot-minh-p1-chiec-bua-dinh-dinh...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cai-chet-cua-nguoi-phu-nu-song-mot-minh-p1-chiec-bua-dinh-dinh-mau-172230313162341351.htm