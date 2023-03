Sự trùng hợp khó tin về cái tên "Nguyễn Văn Toàn" trong 19 vụ án hình sự

Đoạt mạng 2 cô cháu, lãnh án tử

Ngày 30-12-2013, Hội đồng thi hành án TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thi hành án tử hình đối với Nguyễn Toàn (còn gọi Nguyễn Văn Toàn, SN 1971, ngụ KP.Phù Nam 2, P.Thủy Châu, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo hồ sơ, tháng 02-2010, bà Tôn Thúy Hoa (SN 1964, ngụ X.Tân Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, tên nạn nhân và người liên quan trong các vụ án đã được thay đổi) về quê chăm sóc bố bị bệnh ở P.Thủy Châu, TX.Hương Thủy. Tối 15-5-2010, Toàn rủ bà Hoa (họ hàng với Toàn) đi chơi với ý định chiếm đoạt nữ trang của nạn nhân. Bà Hoa đồng ý và rủ thêm cháu là chị Dương Thị Xíu (SN 1993, ngụ KP.Phù Nam 2) cùng đi. Toàn đạp xe chở 2 cô cháu ra khu vực bờ sông Đại Giang, thuộc TX.Hương Thủy. Trên đường đi, Toàn đưa bà Hoa 20.000 đồng vào quán mua bánh rồi cả 3 ra bãi cỏ cạnh bờ sông ngồi ăn, trò chuyện.

Đến khoảng 22 giờ, Toàn giả vờ muốn nói chuyện riêng với bà Hoa nên bảo Xíu đi nơi khác chơi. Tin lời, chị Xíu bỏ đi đến một căn chòi canh bẫy chuột gần đó. Toàn dẫn bà Hoa xuống triền đê gần mép sông để "tâm sự". Lợi dụng lúc bà Hoa đang ngồi, không để ý, Toàn lấy cục đá giấu trong túi quần, đánh mạnh vào vùng đầu và ngực, khiến nạn nhân bất tỉnh.

Biết bà Hoa đã tử vong, Toàn nảy sinh ý định "xử" luôn chị Xíu để bịt đầu mối. Cũng như bà Hoa, chị Xíu không chút phòng bị. Toàn kẹp cổ nạn nhân kéo ra mép bờ sông, dìm sâu xuống bùn cho đến chết rồi kéo bèo tây phủ kín. Kẻ sát nhân quay lại chỗ bà Hoa lột hết nữ trang (dây chuyền, đôi bông tai và 1 chiếc nhẫn) rồi lấy dây thép buộc thi thể nạn nhân vào hòn đá nặng khoảng 20kg, thả chìm xuống sông Đại Giang.

Nguyễn Văn Toàn (ngụ Thừa Thiên - Huế) lúc sa lưới

Đến sáng 16-5-2010, Toàn thuê xe ôm đến tiệm vàng ở Chợ Đông Ba, TP.Huế, bán toàn bộ số nữ trang đã cướp được gần 7,4 triệu đồng. Y sử dụng 3,5 triệu để chuộc lại xe máy tại một tiệm cầm đồ ở KP.Phù Nam 3, P.Thủy Châu.

Ngày 17-5-2010, một người dân trong khi chạy ghe vớt bèo ở sông Đại Giang đã phát hiện xác bà Hoa nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, thi thể của chị Xíu cũng được tìm thấy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã tóm gọn Toàn lúc 23 giờ ngày 17-5. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hung thủ thừa nhận, đã ra tay sát hại 2 nạn nhân.

Nguyễn Văn Toàn thực nghiệm điều tra sát hại 2 mạng người

Hoàn tất hồ sơ, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm ngày 23-8-2010. Trước vành móng ngựa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Toàn tử hình về tội "Giết người"; 9 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội, buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình; đồng thời Toàn phải bồi thường chi phí mai táng cho 2 nạn nhân, cũng như cấp dưỡng cho 2 con bà Hoa đến khi 18 tuổi.Toàn kháng cáo, làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 21-12-2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng bác kháng cáo của Toàn, y án sơ thẩm.

Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao đều không kháng nghị 2 bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm. Sau đó, Chủ tịch nước đã bác "Đơn xin ân xá, giảm án tử hình" của Toàn.

Sau khi xét xử, tử tù bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, chờ ngày thi hành án. Ngày 30-12-2013, Toàn được đưa ra nhà thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An để thi hành án tử hình.

Thi hành án tử hình Nguyễn Văn Toàn

Sát hại mẹ bạn, lãnh 18 năm tù

Ngày 10-4-2012, TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án Nguyễn Văn Toàn (SN 1994, ngụ làng Pang, xã Ia Glai, H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ra xét xử lưu động tại xã Ia Glai. Đông đảo người dân tham dự phiên tòa, nghe HĐXX tuyên án đối bị cáo đã nhẫn tâm giết mẹ của bạn để cướp tài sản.

Nguyễn Văn Toàn (ngụ Gia Lai) tại phiên tòa xét xử lưu động

Theo hồ sơ, Toàn đang học lớp 11 nhưng ham chơi và nghiện game, nhiều lần cuỗm tài sản gia đình đem cầm, lấy tiền tiêu xài. Khoảng 14 giờ ngày 10-8-2011, Toàn lấy xe máy của gia đình, chạy lên TP.Pleiku để thế chấp chiếc xe, lấy tiền chuộc lại laptop mà Toàn đã cầm trước đó 2 tuần. Toàn rủ "chiến hữu" Nguyễn Văn Tiến chạy xe đi theo.

Đến ngã tư Trường Trung học Lâm nghiệp, Toàn đưa xe vào 1 tiệm cầm đồ nhưng nơi đây không đồng ý cho thế chấp, do xe không có giấy đăng ký. Toàn chạy về nhà lấy giấy tờ rồi quay trở lại, cầm xe 3,5 triệu đồng. Toàn nhờ Tiến chở đến 1 tiệm cầm đồ khác chuộc lại laptop 3,3 triệu đồng rồi cả hai quay về Chư Sê.

Đến cổng chào xã Ia Glai, Toàn bảo Tiến dừng lại tại 1 con đường dẫn vào vườn cao su để Toàn tự về nhà. Toàn đi bộ vào nhà người bà con ở thôn Nông Trường, xã Ia Glai, gửi laptop rồi đi bộ ra Quốc lộ 14 theo hướng Chư Sê. Trên đường đi ngang qua nhà bà Hồ Thị Qua (mẹ của bạn Toàn) ở thôn Nông Trường, Toàn biết nhà này có chiếc xe máy nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Khoảng 19 giờ ngày 10-8-2011, Toàn gọi điện cho con bà Qua là anh Ngô Xuân Ngọc (bạn Toàn) để thăm dò. Khi biết anh Ngọc không có nhà, Toàn vào nhà bà Qua, cầm theo cây xà beng dài hơn nửa thước. Tới nơi, Toàn ra chuồng bò lấy thêm 1 con dao cạo mủ cao su rồi đi thẳng vào cửa chính. Thấy bà Qua đang ngồi xem ti vi, Toàn bất ngờ tấn công bằng xà beng và dao khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hung thủ cướp xe máy, chạy đến tiệm cầm đồ ở P.Trà Bá thế chấp lấy 6,4 triệu đồng rồi mang tiền chuộc lại chiếc xe của gia đình vừa cầm lúc chiều. Lấy xe ra, Toàn chạy đến một tiệm cầm đồ trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Pleiku) để chuộc lại 1 laptop khác đang thế chấp ở đây với giá 3,2 triệu đồng. Hết tiền, Toàn mang ĐTDĐ của mình thế chấp 300.000 đồng.

Đến 20 giờ cùng ngày, anh Ngọc đi chơi về đến nhà, phát hiện bà Qua nằm thoi thóp trên nền nhà với nhiều vết thương chí mạng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hung thủ bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi tội ác. Xét thấy, tại thời điểm gây án, Toàn chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội "Giết người"; 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù (mức án cáo nhất đối với bị cáo dưới 18 tuổi).

"Xử" người yêu, lãnh án chung thân

Nguyễn Văn Toàn (SN 1993, nguyên quán Hải Phòng; ngụ thị trần Trảng Bom, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và chị Nguyễn Thảo Hương (SN 1994, ngụ X.Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cùng làm công nhân tại một công ty ở Khu công nghiệp Giang Điền, H.Trảng Bom nên quen biết, rồi yêu nhau được 3 tháng. Tranh thủ thời gian nghỉ phép, ngày 15-10-2018, hai người đi du lịch Đà Nẵng, ở khách sạn Ruby Light (đường Đỗ Bí, P.Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Nguyễn Văn Toàn (ngụ Đồng Nai) lãnh án chung thân

Tối 18-10-2018, Toàn phát hiện Hương nhắn tin với người tình cũ nên máu ghen bốc lên. Toàn siết cổ người yêu, lấy dao gọt trái cây đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong. Toàn lấy điện thoại và ví tiền của chị Hương, đón taxi ra biển tự kết liễu đời mình nhưng bất thành nên quay về khách sạn. Toàn rút dao khỏi ngực người yêu, tự đâm vào ngực mình 3 nhát, cắt cổ tay nhưng không chết, bị ngất đến chiều 19-10 mới tỉnh dậy.

Toàn thay đồ, đón taxi đi lòng vòng Đà Nẵng, ra TP.Hội An (Quảng Nam) rồi bắt xe tốc hành về quê ở xã Kiến Thiết, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng để thăm người thân, sau đó ra đầu thú vào tối 20-10, được Công an H.Tiên Lãng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Đến ngày 25-10, Toàn được di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Tại phiên sơ thẩm ngày 25-01-2019, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Toàn tù chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hình phạt bị cáo Toàn phải chấp hành tù chung thân.

(Còn tiếp...)

