Chuyện lạ: Shophouse bị trộm nhưng không ai chịu là nạn nhân

Thời gian qua, tại địa bàn TP Đà Nẵng, hàng loạt dự án xây dựng shophouse bán cho nhà đầu tư, người dân nhưng nhiều căn không có người ở, trông coi nên trở thành các tụ điểm mất an ninh trật tự về trộm cắp và ma túy.

Một dãy shophouse có hơn chục căn bị đập vỡ kính, trộm khung nhôm. Ảnh: HẢI HIẾU

Điển hình là những shophouse trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Trước và trong tết Quý Mão, nhiều người dân phát hiện hàng chục khung cửa nhôm xingfa bị mất trộm, cửa kính bị đập vỡ.

Theo ông LDT (ngụ quận Liên Chiểu), trước tết Quý Mão, ông phát hiện nhiều cửa kính nhà mình và hàng xóm bị đập vỡ, mất cắp khung nhôm, đặc biệt là có nhà bị tháo cửa kính và khung nhôm trên lầu. Gần tết Nguyên đán, chủ nhà không còn biện pháp nào khác nên chỉ dùng tôn, lưới sắt B40 rào tạm bợ rồi sau tết sẽ có phương án khác.

“Tôi nghĩ kẻ trộm chỉ lấy một lần nên cứ để đó chờ khắc phục sau nhưng sau đó nhà tôi liên tục bị trộm thêm khung nhôm” - ông T nói.

Theo ghi nhận của PV, nhiều shophouse bị trộm cửa, trống hoác. Một số căn có gắn biển cho thuê nhưng chủ nhà cho hay là không ai hỏi thuê vì khu vực này chưa đông dân cư, giá cho thuê cao.

Chủ nhà dựng lưới B40 tạm bợ trong khi chờ giải quyết với chủ đầu tư. Ảnh: HẢI HIẾU

Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, cho biết sau khi có thông tin về vụ đập cửa kính trộm khung nhôm, đơn vị này đã cử lực lượng điều tra, xác minh.

Qua công tác điều tra, lực lượng công an đã xác định được một số người thực hiện các vụ trộm nhưng khi công an mời chủ đầu tư hoặc chủ nhà để tìm hiểu, xác định thiệt hại thì không ai đến nhận là nạn nhân.

“Chủ đầu tư nói chìa khóa đã bàn giao thì chủ nhà phải có trách nhiệm bảo quản, còn chủ nhà nói chỉ mới nhận chìa khóa để xem nhà và thi công nội thất chứ chưa bàn giao thực sự vì chưa có sổ hồng. Việc đùn đẩy trách nhiệm, không ai chịu là nạn nhân nên gây khó khăn cho quá trình điều tra” - Thượng tá Công nói.

Chủ đầu tư thì nói đã bàn giao còn chủ nhà thì cho là chỉ mới nhận chìa khóa, chưa nhận nhà nên không ai chịu là nạn nhân, gây khó cho điều tra.

Theo Thượng tá Công, việc đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chính của công an. Tuy nhiên, người dân cũng phải tự bảo quản tài sản để góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Còn trong vụ việc này, khi xảy ra mất trộm mà không ai nhận là nạn nhân nên hồ sơ điều tra vụ án bị tạm ngừng.

“Lực lượng công an còn nhiều nhiệm vụ khác để đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn phụ trách, không thể cử lực lượng đến túc trực liên tục để bảo quản tài sản cho một nơi được” - Thượng tá Công giải thích.

