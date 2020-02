Các đối tượng chủ chốt trong đường đánh bạc nghìn tỷ đều là “game thủ” nổi tiếng

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Quá trình kinh doanh đã tạo điều kiện cho Huấn tập hợp được nhiều đối tượng thân tín là “game thủ” có tiếng, đây cũng là “tiền đề” để y nung nấu ý định làm giàu bằng cách mở đường dây đánh bạc trên mạng.

Liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỷ qua mạng vừa được Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đánh sập gần đây, PV Báo CAND đã được đại diện Ban chuyên án chia sẻ nhiều thông tin hay liên quan kế hoạch “đánh án”, cũng như thông tin về Phí Văn Huấn, ông trùm của đường dây đánh bạc khủng này.

Đại uý Trần Công Đoàn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an quận Cầu Giấy, đơn vị chủ công của chuyên án cho biết: Đấu tranh với tội phạm “thuần túy” đã khó, đấu tranh với đối tượng tội phạm trên mạng càng khó hơn nhiều. Với tội phạm mạng, chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể thực hiện được hành vi phạm tội, miễn là có mạng, có máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Nếu phát hiện bị lộ, chỉ cần một cái “click chuột”, các đối tượng rất dễ dàng đánh động cho nhau, xóa mất chứng cứ, dấu vết phạm tội.

Bởi vậy, để đánh sập được đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng tinh vi, quy mô hàng nghìn tỷ này, bắt đầu từ thời điểm xác lập chuyên án tháng 8/2018 đến thời điểm phá án, các CBCS trong Ban chuyên án gồm Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy chủ công phối hợp với Đội An ninh Công an quận, tổ hình sự Công an các phường và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phải tung quân lăn lộn bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ, cẩn trọng trong mọi khâu đánh án.

Sau hơn một năm kiên trì điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 26/9/2019, Ban chuyên án đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo.

Sau khi họp bàn cùng Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy và lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội để nắm, phân tích, đánh giá tình hình chuyên án, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định và trực tiếp “phát lệnh” phá án, đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỷ qua mạng này.

Phí Văn Huấn và các đối tượng trong đường dây tại trụ sở cơ quan Công an.

Với quyết tâm “ đánh nhanh, đánh gọn, đánh bất ngờ”, chỉ trong hai ngày 26 và 27/9/2019, toàn bộ hàng chục đối tượng “đầu não” tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước của đường dây này đã bị “hốt” gọn.

Mở đầu là tóm gọn “ông trùm” Phí Văn Huấn khiến Huấn bất ngờ khi vừa bước ra khỏi phòng massage của một khách sạn hạng sang trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời, các mũi khác cũng cùng nhận lệnh “tấn công” triệt phá 4 địa điểm hoạt động của đường dây tại: Số 266, đường Mai Anh Tuấn (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa); số 1, khu X1, ngõ 193, đường Trung Kính (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy); phòng 404, Chung cư Tân Hoàng Minh (số 36, phố Hoàng Cầu, Đống Đa) và trụ sở số 3, phố Trần Quang Diệu (phường Trung Liệt, Đống Đa).

Bắt giữ, gần như đồng loạt hàng chục đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đóng vai trò chủ chốt trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc nghìn tỷ qua trang mạng đánh bạc trực tuyến POWGS.com này, trong đó có cả những đối tượng ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: 16 đối tượng thuộc nhóm quản lý kỹ thuật; 13 đối tượng thuộc nhóm đại lý cấp 1 và 2 đối tượng là đại lý cấp 2. Trích xuất toàn bộ dữ liệu điện tử trong máy chủ của trang mạng POWGS.com cho thấy, tổng số tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là hơn 356 nghìn tài khoản.

Trong đó, đơn cử chỉ trong 2 tháng (từ tháng 7/2019 đến 9/2019), tổng số giao dịch đánh bạc trên trang mạng lên tới gần 1.200 tỷ tiền ảo GOLD, tương đương khoảng 960 tỷ đồng. Số lượng tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong 2 tháng này là hơn 239 tỷ GOLD, tương đương hơn 194 tỷ đồng và hiện số lượng tiền ảo còn lưu giữ trong hệ thống là hơn 13 tỷ GOLD, tương đương với khoảng 10,5 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan tới các hoạt động đánh bạc và chỗ ở của các đại lý trong đường dây tổ chức đánh bạc nói trên, lực lượng chức năng thu giữ 1 chiếc ôtô Land Cruiser V8 mang biển kiểm soát 36A-44275, 80 chiếc điện thoại di động các loại, 2 két sắt, 19 thẻ ATM, 37 cây máy tính, 47 màn hình máy tính, gần 800 triệu đồng tiền mặt, 12 sổ tiết kiệm mang tên Huấn với giá trị gần 70 tỷ đồng và trong thẻ ATM của Huấn có khoảng 5 tỷ đồng.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Phí Văn Huấn từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, sau khi ra trường, Huấn không theo nghề mà chuyển sang kinh doanh Internet (quán Net). Thời điểm đó, đế chế là game online rất được ưa chuộng nên những quán Net của Huấn lần lượt được mở ra tại nhiều địa điểm tại địa bàn Hà Nội.

Quá trình kinh doanh “quán Net”, đã tạo điều kiện cho Huấn quen biết, tập hợp được nhiều đối tượng thân tín, nhiều “game thủ” có tiếng tăm trong lĩnh vực game mạng. Và đây cũng là “tiền đề” để Huấn nung nấu ý định làm giàu bằng cách mở đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng.

Trong đó, phải kể đến một trong những “game thủ” lừng danh trong giới game mạng đã giúp sức đắc lực cùng Huấn thiết lập và gây dựng hệ thống đánh bạc nghìn tỷ qua mạng trên là: Trần Ngọc Anh ( SN 1988, trú tại Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Phí Văn Huấn và Trần Ngọc Anh cùng tang vật vụ án.

Trần Ngọc Anh vốn học sinh giỏi văn, thi trượt đại học, trầy trật mãi rồi cũng đỗ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Học hành thì bỏ bê nhưng Ngọc Anh lại rất ham “ cày game”.

Tuy không được đào tạo về tin học, nhưng cũng vì say chơi game online, nên Ngọc Anh đã tự mày mò, tự học hỏi kiến thức về tin học, và đạt giải Ba Olympic Tin học toàn quốc, trở thành “game thủ” có tiếng trong giới Game Việt và nhanh chóng được bầu Huấn để mắt.

Năm 2009, Ngọc Anh chính thức được Huấn chiêu dụ về làm việc, chuyên tổ chức quay phát trực tiếp các trận game đế chế online (AOE), thu hút hàng triệu lượt xem. Sau khi thu hút được lượng lớn người theo dõi, xem video, những năm 2016-2017, Huấn lên kế hoạch xây dựng trang web đánh bạc cho người chơi game và những người xem video trực tiếp qua mạng.

Và Ngọc Anh đã được Huấn tin tưởng giao nhiệm vụ lập trình xây dựng ra hệ thống trang web đánh bạc cá cược POWGS.com, quản trị và sửa chữa lỗi hệ thống của trang mạng này.

Bên cạnh Trần Ngọc Anh, trong số các bị can bị khởi tố, còn có một “game thủ” nổi tiếng trong giới game đế chế có nick name là Hồng Anh. Theo đánh giá của các con bạc, Hồng Anh là game thủ top 1, thường xuyên tham gia các giải thi đấu lớn trong nước, quốc tế và đạt được nhiều thành tích.

Những video quay phát trực tiếp các trận đấu của game thủ này luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Theo khai báo, riêng việc quay phát trực tiếp trên facebook, game thủ này thu nhập 12.000 USD/tháng và phải chi trả một phần cho Huấn và đội ngũ kỹ thuật viên trong đường dây đánh bạc.

Bên cạnh đó, Huấn còn tập hợp được khoảng 50 đối tượng là các kỹ thuật viên mạng đồng thời cũng là những “game thủ” có tiếng trong làng game Việt tham gia đường dây của mình. Những đối tượng được Huấn chọn vào đường dây đều có mối quan hệ rất thân tình với Huấn nhằm đảm bảo độ bí mật hoạt động cho toàn hệ thống.

Những người này được Huấn trả lương thấp nhất cũng khoảng 3.000 USD/tháng/người (hơn 70 triệu đồng/tháng). Việc trả lương cho những “game thủ” này sẽ do Lê Thanh Tùng (SN 1986, quê ở Uông Bí, Quảng Ninh), kỹ thuật viên sửa chữa máy tính đảm nhận.

Để phát huy thanh thế bản thân cũng như tạo thêm sức hút cho hệ thống POWGS.com của mình trong giới game Việt, Huấn cũng thường xuyên tổ chức những đợt đấu game với số tiền tổ chức và giải thưởng rất lớn.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng quy mô khủng này.

Nguồn: http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Cac-doi-tuong-chu-chot-trong-duong-day-to-chuc-danh-bac-nghin-ty-deu-la-nhung-game-thu-noi-tieng-581879/