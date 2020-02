Cho tiếp viên phục vụ “quý ông” tới bến, chủ quán cà phê bị bắt

Thứ Bảy, ngày 15/02/2020 08:35 AM (GMT+7)

Khi khách vào uống cà phê võng, Tuyền đến gạ hỏi để tiếp viên bán dâm cho khách.

Ngày 15/2, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Tuyền, 53 tuổi, ngụ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trần Thanh Tuyền tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 6/2, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Bình Minh và Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp kiểm tra, bắt quả tang một cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm trong phòng số 1 của quán cà phê võng do Tuyền làm chủ tại xã Thuận An, thị xã Bình Minh.

Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận đã chứa mại dâm và cho tiếp viên bán dâm từ nhiều tháng nay. Ngoài ra, mỗi khi khách đến quán, Tuyền thường xuyên gạ hỏi để tiếp viên bán dâm cho khách với giá 300.000 đồng một lượt và Tuyền được hưởng 30.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/cho-tiep-vien-phuc-vu-quy-ong-toi-ben-chu-quan-ca-phe-bi-bat-...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/cho-tiep-vien-phuc-vu-quy-ong-toi-ben-chu-quan-ca-phe-bi-bat-1059025.html