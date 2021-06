Bi kịch của gái bán hoa sau cuốc “tàu nhanh” hơn 1 triệu đồng: Xác chết dưới mương

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 04:00 AM (GMT+7)

Người đàn ông liên tục thay đổi lời khai khiến cảnh sát càng nghi ngờ.

Do thi thể đã phân hủy nặng, cảnh sát không thể xác định được bất kỳ manh mối nào trên người nạn nhân. Cuộc điều tra tưởng chừng đi vào ngõ cụt cho tới khi cảnh sát tìm thấy cơ hội cuối cùng nằm ở mép băng dính trên thi thể cô gái.

Những lời khai bất nhất

Khi được thẩm vấn, Chester Higgenbotham giải thích rằng anh ta đã đổi tên từ Chester Higgenbotham thành Matthew Murphy vì vợ cũ của anh ta đã chứng kiến một vụ giết người liên quan đến băng đảng ở Arizona. Vì thế họ được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng của chính phủ và phải thay tên.

Tuy nhiên, khi điều tra viên tìm gặp vợ cũ của Chester, cô cho biết Chester đổi tên thành Matthew Murphy khi họ chuyển đến Oklahoma. Cô không hề chứng kiến vụ giết người nào như Chester nói và cũng không liên quan tới chương trình bảo vệ nhân chứng. Lời khai này mâu thuẫn với lời khai của Chester.

Chân dung Chester Higgenbotham

Trong cuộc phỏng vấn ban đầu, Chester cho biết anh đã đến thành phố Wichita vào khoảng 0h30 sáng ngày 16/9 để tới chỗ người quen mượn đồ sửa xe.

Lúc này, một cô gái vẫy tay xin đi nhờ. Tới một ngôi nhà, cô ra khỏi xe và nhanh chóng quay lại với một người bạn. Hai người lại xin Chester đi nhờ đến một ngôi nhà khác. Sau khi người bạn xuống xe, Chester và cô gái tiếp tục lái xe đi lòng vòng. Cuối cùng, cô nói với Chester rằng anh nợ cô 50 USD cho sự đồng hành. Chester phản đối vì họ chưa quan hệ tình dục nhưng sau đó vẫn trả tiền vì không muốn có bất kỳ rắc rối nào. Chester thả cô gái xuống bến xe buýt và quay trở lại Newton. Anh về đến nhà vào khoảng 4h - 4h30 sáng.

Tuy nhiên, Vicki Braul – vợ hiện tại của Chester lại cho biết tối ngày 15/9, khi cô đi làm về thì thấy mảnh giấy nhắn của chồng nói là đi lấy phụ tùng cho chiếc xe đang sửa ở gara mà gia đình thuê. Đến 3h sáng hôm sau chưa thấy chồng về, cô đi sang gara tìm thì gặp chồng mình cùng một cô gái lạ ở trong xe. Chester nói với cô rằng người phụ nữ này là bạn của một người bạn và đi nhờ về nhà.

Dựa trên thông tin thu được từ người vợ, điều tra viên tiến hành thẩm vấn lại Chester. Lúc này, Chester thay đổi lời khai ban đầu. Anh ta xác nhận đã đến gara thuê của gia đình lấy phụ tùng để sửa cho một chiếc xe vào ngày hôm sau.

Ở đó, Chester gặp Joleen, người phụ nữ mà anh quen trong quán bar. Cô nói rằng muốn đi nhờ Chester về nhà. Đúng lúc Joleen vừa ngồi lên xe thì Vicki đến. Tuy nhiển, chủ quán bar cho biết ở đó không có nhân viên hay khách quen nào tên là Joleen. Nhà chức trách nghi Joleen chính là Jodi McKown.

Xác chết dưới mương

Khám xét gara của Chester, cảnh sát tìm thấy dây buộc nylon màu đen, cuộn băng keo và một số sợi dây thừng màu vàng. Trong xe anh ta cũng có cuộn băng keo màu xanh lá cây khác. Ngoài ra, họ cũng thu được một chiếc cúc áo màu trắng trên sàn nhà và một chiếc bao cao su đã qua sử dụng.

Cảnh sát nhận định Chester đã sát hại Jodi nhưng họ chưa thể chứng minh tội ác vì không thấy thi thể. Trong vài tuần, các nhà điều tra tìm kiếm khu vực xung quanh gara nhưng không phát hiện thêm gì.

Ngày 11/10, gần một tháng sau khi Jodi mất tích, người dân phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy dưới mương nước ngoại ô thị trấn.

Nạn nhân nằm úp mặt, một bên là áo len trắng và áo ngực, bên kia là một chiếc quần lót. Áo sơ mi của cô bị kéo xuống thắt lưng. Tay và chân bị trói vào nhau sau lưng bằng dây nhựa màu đen, thắt chặt thêm bởi dây thừng màu vàng. Băng keo màu xanh lá cây quấn quanh đầu, bịt kín mũi và miệng, trong miệng có miếng giẻ; trên người cũng có băng dính màu xanh.

Kết quả phân tích dấu vân tay và hình xăm hoa hồng trên mu bàn tay xác chết xác nhận nạn nhân chính là Jodi McKown. Kết quả giám định pháp y cho thấy Jodi chết do ngạt thở. Tuy nhiên, không thể xác định được Jodi chết trước hay sau khi xác cô bị vứt xuống mương. Jodi có thể chết do bị bóp cổ hoặc do ngạt nước.

Do thi thể đã phân hủy nặng, các bác sĩ pháp y không thể biết xác định được Jodi có bị tấn công tình dục hay không. Họ cũng không thể xác định được ADN lạ trên người cô. Lúc này, cảnh sát buộc phải tập trung tìm kiếm manh mối khác.

