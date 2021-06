Kẻ côn đồ đánh tài xế taxi túi bụi ở Bình Phước đã bỏ trốn vì bị đe dọa?

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 19:00 PM (GMT+7)

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đang truy tìm Nguyễn Chí Hiếu - gã côn đồ đánh tài xế taxi gây xôn xao dư luận vì đã bỏ đi khỏi nơi cư trú khi đang trong quá trình phục vụ điều tra. Nguyên nhân Hiếu bỏ trốn được cho rằng đã bị nhiều người bức xúc đe dọa.

Tối ngày 28/6, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) thông tin, đơn vị đang phối hợp Công an tỉnh truy tìm Nguyễn Chí Hiếu, người có hành vi đánh tài xế taxi tên Nguyễn Văn Tâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lý do công an truy tìm Hiếu do trong thời gian điều tra vụ việc Hiếu đã đi khỏi nơi cư trú. Trước khi bỏ đi, Hiếu cùng vợ và 2 con nhỏ ở trọ tại phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài. Người dân địa phương cho hay, sau khi xảy ra vụ việc và được phát tán trên mạng xã hội, Hiếu bị nhiều người đe dọa. Có thể vì sợ hãi nên Hiếu rời khỏi nơi ở.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, sáng 25/6, mạng xã hội lan truyền 1 clip dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh nam hành khách có hành vi côn đồ, liên tục chửi, đánh tới tấp tài xế taxi khiến người này bị thương. Vụ việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Theo hình ảnh ghi lại, khi sự việc xảy ra phía trong xe taxi có 2 người phụ nữ và 1 trẻ em can ngăn nhưng Hiếu ngồi ghế phụ phía trước vẫn tiếp tục tục đấm, đạp tài xế gây thương tích. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên do khi lên xe Hiếu đặt chân lên trước xe, tài xế Tâm nhắc nhở, sẵn đang say rượu nên Hiếu tấn công.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân của Hiếu có hứa sẽ bồi thường tổn hại cho tài xế nhưng đến nay hai bên vẫn chưa thương lượng.

Theo kết quả bệnh án của bệnh viện (chưa chứng nhận thương tích) cho thấy sức khỏe anh Tâm không nghiêm trọng, chỉ bị chấn thương phần mềm vùng mặt, đầu được bệnh viên kê thuốc cho về nhà uống. Tài xế Tâm cho biết, hiện sức khỏe anh đã ổn định.

