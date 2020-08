Bị chém 13 nhát khi đang mua bánh mì

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 11:00 AM (GMT+7)

Sau một ca phẫu thuật cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, nạn nhân Trần Hải Quang (SN 1988, trú ở thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) đã thoát khỏi nguy kịch tính mạng nhưng phải tiếp tục điều trị nhiều ngày.

Theo chị Trà Thị Thường (vợ nạn nhân), sáng 26/8, trong lúc anh Trần Hải Quang dừng xe máy bên đường ở địa phương để mua bánh mì thì một nhóm thánh niên ông bất ngờ ập đến từ phía sau dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường do trọng thương.

Ngay sau đó, nhóm hung thủ gây án tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy, nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bác sĩ Phạm Thanh Thuân – Trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, bệnh án ghi nhận từ vùng cổ đến bụng của anh Trần Hải Quang có 13 vết thương do tác động của vật sắc bén. Nặng nhất là vết cắt ở cổ dài 30cm khiến khí quản gần đứt lìa, một phần mạch cảnh bên trái cũng bị đứt, toàn bộ gân cơ trước cổ bị cắt đứt, mất máu rất nhiều.

Công an huyện Ninh Hải cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đã xác định được nghi can và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.

