Bắt tại trận nhân viên nữ quán massage khoả thân, kích dục khách

Thứ Sáu, ngày 15/07/2022 15:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khi lực lượng công an kiểm tra cơ sở massage, tại phòng VIP 301 và 303, nhân viên nữ đang khỏa thân cùng khách và có hành vi kích dục cho khách.

Ngày 15-7, Công an TP Hải Phòng cho hay Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở kinh doanh karaoke, massage vi phạm về an ninh trật tự.

Lực lượng công an kiểm tra cơ sở massage và phát hiện vi phạm

Theo đó, vào 0 giờ 24 phút ngày 13-7, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH kết hợp cùng Công an phường Đằng Lâm, quận Hải An bất ngờ kiểm tra cơ sở massage, địa chỉ số 304 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An và phát hiện trong phòng VIP 301 có 1 khách nam, 1 nhân viên nữ; phòng VIP 303 có 1 khách nam người Hàn Quốc và 1 nhân viên nữ. Cả 4 người trên đều đang khoả thân, 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách.

Đại diện cơ sở massage này tuy xuất trình được các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không xuất trình được hợp đồng, chứng chỉ hành nghề của 2 nhân viên nữ.

Cùng thời gian trên, Tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Tiamo (địa chỉ tại 166 Phan Đăng Lưu, quận Kiến An) và phát hiện quán này hoạt động quá giờ quy định...

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 2/4 phòng đang có khách. Trong đó, phòng số 3 có 2 khách hát (1 nam, 1 nữ); phòng số 2 có 8 khách hát (4 nam, 4 nữ).

Tiếp đó, vào 1 giờ 15 phút cùng ngày, Tổ công tác của Phòng QLHC về TTXH phối hợp với Công an phường Đông Khê, quận Ngô Quyền tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh Massage Nuru (địa chỉ số 04, lô 7A, Khu đô thị thương mại ngã 5 Sân bay Cát Bi) đang mở cửa đón khách quá giờ quy định. Tại đây, Tổ công tác phát hiện cơ sở này có 3 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ xoa bóp. Tại các phòng 304, 305 có 1 khách nam và 1 nhân viên nữ xoa bóp; riêng phòng 306 có 1 khách nam và 2 nữ nhân viên. Kiểm tra phòng nghỉ tại tầng 1 của quán, lực lượng chức năng phát hiện thêm có 8 nhân viên nữ.

Theo lời khai của lễ tân thu tiền, cơ sở Massage Nuru này do anh Nguyễn Thanh Tuyên (SN 1987, trú tại xã An Hoà, huyện Vĩnh Bảo) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, anh Tuyên không có mặt tại cơ sở. Đại diện cơ sở không xuất trình được chứng nhận an toàn về PCCC, hoạt động quá giờ quy định.

Tất cả các vụ việc trên đều được lập biên bản xử lý hoặc bàn giao cho Công an địa phương tiếp nhận, xử lý nghiêm theo quy định.

