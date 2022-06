Nhân viên massage vừa bán dâm kiêm môi giới mại dâm

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 11:56 AM (GMT+7) Chia sẻ

Là nhân viên massage nhưng khi khách có nhu cầu, Lan sẵn sàng bán dâm và môi giới bán dâm cho “đồng nghiệp”…

Đối tượng Lê Thị Lan.

Ngày 29/6, Công an TP Hà Nội chi biết, Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Lan​​​ (SN 1981​​; ở xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, tối 22/6, Tổ công tác của Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra một khách sạn trên phố Lưu Quang Vũ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 phòng của khách sạn này có hai đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi mua bán dâm do Lê Thị Lan giới thiệu. Công an phường Trung Hòa đã đưa Lan về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi môi giới bán dâm của mình.

Theo đó, Lan đang làm nhân viên massage quán trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Khi khách có nhu cầu, Lan sẽ liên hệ rủ một số nhân viên massage đi bán dâm với giá là 2 triệu đồng/lượt.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhan-vien-massage-vua-ban-dam-kiem-moi-gioi-mai-dam-i658562/