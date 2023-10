Bắt tại trận kẻ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh

Trước đó, lúc hơn 10h cùng ngày, Công an phường 4 (TP Trà Vinh) nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tại tiệm vàng trên đường Lê Lợi.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an TP Trà Vinh đã nhanh chóng đến hiện trường. Lúc này, người dân đã khống chế được đối tượng Nguyễn Văn Tam (SN 1975, ngụ phường 1, TP Trà Vinh) và bàn giao cơ quan Công an.

Tam dùng tay tấn công chủ tiệm vàng.

Thời điểm trên, Tam đến tiệm vàng để bán chiếc nhẫn trị giá hơn 7 triệu đồng. Trong lúc chủ tiệm vàng là ông Lê Bá Toàn (SN 1979) tính tiền để trả, Tam bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân và có ý định lao vào quầy giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Bị tấn công, ông Toàn cầm máy tính và cây ném về phía đối tượng rồi tri hô.

Đối tượng bị khống chế ngay sau khi gây ra vụ việc.

Tam bỏ chạy ra ngoài. Chủ tiệm vàng và người giúp việc đuổi theo, cùng người dân truy bắt, khống chế đối tượng, bàn giao cơ quan Công an. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 1 con dao cùng các tang vật khác có liên quan.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

