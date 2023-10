Ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang 'phóng lợn' đi giải quyết mâu thuẫn

Theo đó, vào hồi 21h ngày 4/10, Công an thị trấn Vụ Bản phối hợp với đội CSGT - TT, Công an huyện Lạc Sơn thực hiện công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.

Lực lượng chức năng phát hiện một nhóm 7 thanh, thiếu niên đang tụ tập đông người và cầm theo hung khí tại khu đô thị mới thuộc phố Mường Vôi, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn. Tang vật thu giữ gồm ba dao tự chế (phóng lợn).

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lạc Sơn.

Qua xác minh ban đầu, nhóm thanh, thiếu niên có mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác vào ngày 3/10. Đến tối ngày 4/10 nhóm này đã tụ tập mang theo "phóng lợn" đang chuẩn bị đi tìm nhóm thanh niên kia để giải quyết thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm thanh niên. Những đối tượng đều thuộc độ tuổi từ 14 - 15, cùng trú tại xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Hiện, Công an huyện Lạc Sơn đang tiếp tục xác minh và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

